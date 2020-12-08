我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球第一位！英國90歲老嫗接種輝瑞新冠疫苗

加州日增確診2萬例 每10人檢測就有1人染疫

聖誕節疫情比感恩節更糟…下月中迎至暗時刻

編譯林育正郭宣含／綜合7日電
公衛專家佛奇7日表示新冠疫情擴散不容大意，聖誕年節恐將迎來更多確診與死亡病例。(美聯社)
公衛專家佛奇7日表示新冠疫情擴散不容大意，聖誕年節恐將迎來更多確診與死亡病例。(美聯社)

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)7日警告，聖誕節的新冠疫情恐比感恩節更進一步擴散並惡化，但政府對於病毒居家傳播束手無策；美國新冠死亡6日創4月中以來高峰，一周單日確診平均逼近20萬例，公衛專家認為這是天氣和民眾行為所致，並預測元月中恐迎來最黑暗時期。

根據約翰霍普金斯大學數據，截至7日晚間，美國確診1493萬3847例，死亡28萬3631人。

佛奇7日表示，聖誕節聚會通常從節日前幾天開始，並一路延續到新年；相較之下，感恩節活動通常比較短，因為民眾隔周要上班，所以聖誕節疫情恐惡化，防疫挑戰將更勝感恩節。

佛奇也憂心，感恩節期間新增確診可能隔周開始湧現，而此時恰好迎來聖誕節和猶太教光明節(Hanukkah)，他預測元月中可能是美國最黑暗時期。

美國截至6日的過去一周平均單日新增2249人病歿，創下新高並突破4月17日2232例高峰；聯邦疾病防治中心(CDC)6日數據則顯示，過去一周，包括北、南達科他及內布拉斯加、愛阿華、新墨西哥、伊利諾和堪薩斯州，每10萬人中染疫死亡比率偏高。

根據非營利性機構Covid Act Now疫情地圖，羅德島州7日成為全美新重疫州，每10萬人中確診人數全美最高。

公衛專家認為疫情升溫主因為民眾行為和天氣造成；衛生部長阿查爾(Alex Azar)6日表示，民眾待在室內，忽略勤洗手、保持社交距離和戴口罩。

根據新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)統計，截至7日，全國新冠住院病患連第六天超過10萬人，當日有新高的10萬2148名新冠住院病患，其中2萬98人在加護病房，7073人戴呼吸罩。

此外，鄉村地區的醫院許多醫生接連染疫，醫護人力難以因應大量病患，堪薩斯州鄉村醫院一名放射人員因此在車上過夜逾一周。

華盛頓大學「衛生指標與評估研究所」(IHME)最新預估，若政府未重新實施防疫令而且疫苗配送多於90天，則元月31日前全美新冠肺炎病歿人數預計有約50萬5486人，單日死亡人數恐飆至5807人。

美國 聖誕節 疫情

上一則

川普力拚翻盤 2度致電賓州眾院議長

下一則

10多名議員曾接觸朱利安尼 亞利桑納議會休會

延伸閱讀

又有明星染疫！克莉絲汀史都華被爆2月確診

又有明星染疫！克莉絲汀史都華被爆2月確診
想準時寄達聖誕禮 15日前寄出最保險

想準時寄達聖誕禮 15日前寄出最保險
葛謨：若紐約市住院率五天後仍維持增長 將關堂食

葛謨：若紐約市住院率五天後仍維持增長 將關堂食
佛奇警告：聖誕節假期染疫數 恐多過感恩節

佛奇警告：聖誕節假期染疫數 恐多過感恩節

熱門新聞

1張圖看疫情：紐約州確診逾70萬 喬州破50萬

2020-12-07 03:00
國會參院兩黨正協商新的紓困法案，但目前傳出暫時不包括發給個人的1200元紓困支票。 (Getty Images)

新紓困案 1200元補助取消 失業者每周津貼300元

2020-12-07 02:30
川普總統私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)，今日傳出染上新冠肺炎。路透

川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院

2020-12-06 20:06
Zappos的創辦人謝家華因火災受傷去世，康乃狄克州法醫中心指出，死因為嗆傷引發併發症。（路透）

謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外

2020-11-30 18:58
參院多數黨領袖麥康諾同意盡快通過9080億元的紓困案，他認為救人如救火，一秒不能遲。(路透)

麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫

2020-12-03 22:24
白登的防疫顧問岡德(圖)對於阿特拉斯的辭職消息感到欣慰。取材自臉書

白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格

2020-12-01 07:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪
共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議

共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議
「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光
多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬
美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同

美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同