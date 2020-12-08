聖誕節疫情比感恩節更糟…下月中迎至暗時刻

公衛專家佛奇7日表示新冠疫情擴散不容大意，聖誕年節恐將迎來更多確診與死亡病例。(美聯社)

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)7日警告，聖誕節 的新冠疫情 恐比感恩節更進一步擴散並惡化，但政府對於病毒居家傳播束手無策；美國 新冠死亡6日創4月中以來高峰，一周單日確診平均逼近20萬例，公衛專家認為這是天氣和民眾行為所致，並預測元月中恐迎來最黑暗時期。

根據約翰霍普金斯大學數據，截至7日晚間，美國確診1493萬3847例，死亡28萬3631人。

佛奇7日表示，聖誕節聚會通常從節日前幾天開始，並一路延續到新年；相較之下，感恩節活動通常比較短，因為民眾隔周要上班，所以聖誕節疫情恐惡化，防疫挑戰將更勝感恩節。

佛奇也憂心，感恩節期間新增確診可能隔周開始湧現，而此時恰好迎來聖誕節和猶太教光明節(Hanukkah)，他預測元月中可能是美國最黑暗時期。

美國截至6日的過去一周平均單日新增2249人病歿，創下新高並突破4月17日2232例高峰；聯邦疾病防治中心(CDC)6日數據則顯示，過去一周，包括北、南達科他及內布拉斯加、愛阿華、新墨西哥、伊利諾和堪薩斯州，每10萬人中染疫死亡比率偏高。

根據非營利性機構Covid Act Now疫情地圖，羅德島州7日成為全美新重疫州，每10萬人中確診人數全美最高。

公衛專家認為疫情升溫主因為民眾行為和天氣造成；衛生部長阿查爾(Alex Azar)6日表示，民眾待在室內，忽略勤洗手、保持社交距離和戴口罩。

根據新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)統計，截至7日，全國新冠住院病患連第六天超過10萬人，當日有新高的10萬2148名新冠住院病患，其中2萬98人在加護病房，7073人戴呼吸罩。

此外，鄉村地區的醫院許多醫生接連染疫，醫護人力難以因應大量病患，堪薩斯州鄉村醫院一名放射人員因此在車上過夜逾一周。

華盛頓大學「衛生指標與評估研究所」(IHME)最新預估，若政府未重新實施防疫令而且疫苗配送多於90天，則元月31日前全美新冠肺炎病歿人數預計有約50萬5486人，單日死亡人數恐飆至5807人。