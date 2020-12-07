新紓困案 1200元補助取消 失業者每周津貼300元

國會參院兩黨正協商新的紓困法案，但目前傳出暫時不包括發給個人的1200元紓困支票。 (Getty Images)

眼見年底議會休會的期限將至，眾人企盼的1200元現金紓困 補助款，確定將落空。國會兩黨議員在新一波新冠肺炎紓困法案中，只擬先提供失業者每周約300元失業津貼，但不發1200元的個人現金支票；兩黨議員並投書警告，議員若對新一波紓困法案「不作為」，可能「自食惡果」。

●4100萬人學貸還款 再延1個月

同時，川普政府已同意，4100萬名美國人的學貸減免可再延長一個月，原本他們在今年底前可暫時凍結每月支付的學貸和利息，如今這項福利可延長至明年1月31日。

新一波金額總數9080億元的新紓困法案7日將公布，可望綁在更大規模的年終預算案中一併通過，以免政府在周末關門。

疫情伊始，政府發現金1200元的紓困方式受到民眾歡迎，但參與討論的蒙特州參議員 桑德斯(Bernie Sanders)等人表示，這次法案中不會有這項紓困方案，作為兩黨妥協的條件。

「給你們一個概念，每人1200元支票會讓國家舉債3000億元。 」民主黨聯邦參議員德賓(Dick Durbin)說：「民主黨想要更高數額，但我們無法這樣通過共和黨把關的9000億元門檻。」

民主黨總統當選人拜登雖然也希望給每人1200元的現金支票，但坦言迅速妥協才是「當務之急」，未來可能還會有更多補助。

議員透露，直接發現金的方案可能等到白登明年1月20日後才會再度討論，然而這也得看喬治亞州1月5日複決後由哪一黨掌握參院多數而定。

國會參院兩黨正協商新的紓困法案，但目前傳出暫時不包括發給個人的1200元紓困支票。(美聯社)

●參議員投書警告：國會不作為 恐自食惡果

緬因州參議員蘇珊·柯林斯(Susan Collins)和維吉尼亞州參議員沃納(Mark Warner)投書「華盛頓郵報」專欄警告，議員對於新一波9080億元的紓困法案「不作為」，可能「自食惡果」。

柯林斯和沃納寫道，疫情開始以來已通過五項共約3兆元的法案，但「國會領袖和白宮卻在更多紓困迫切需要的年底，困在如旋轉木馬般的磋商數月，導致連番僵局」。

據Politico新聞網站報導，川普政府4日同意延後恢復繳還學貸和利息的時間，扭轉原本恢復付款可能導致的混亂情況。

據「新冠病毒援助、救濟和經濟安全法」(CARES Act)和川普夏季頒布的行政命令，約4100萬名申請聯邦學貸者，自3月13日起暫停繳納其學貸和利息；約3300萬借款人暫停支付，教育部 也不向另外800萬名未依約還款者討債。

教育部先前已下令讓聯邦學貸機構暫停向借款人收款，教育部長蓓西‧狄弗斯(Betsy DeVos)也表示，聯邦學貸應該交由國會決定，而非由行政單位決策。