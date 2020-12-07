民眾對新冠疫苗無信心 逾四成盼佛奇先打

有人對接種新新冠疫苗有擔憂，民調指希望見到公衛專家佛奇等人打了看看再說。(美聯社)

根據哈里斯民調 機構(Harris Poll)最新調查，超過四成民眾認為國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇 (Anthony Fauci)應在人民之前，率先接種新冠肺炎疫苗 。

該調查受訪者共有1980名成年人，希望佛奇在人民之前接種疫苗的支持度為42%，高於演員湯姆漢克斯(Tom Hanks)。

該民調也指出，川普總統若接種疫苗，則26%的民眾表示願意接種，但仍有19%的人不願意；同時，民調中也列舉其他應在人民之前接種疫苗、更具有說服力的名人，包括好萊塢女星茱莉亞羅勃茲(Julia Roberts)、福斯新聞網(Fox News)主持人卡爾森(Tucker Carlson)和實境秀女星金卡戴珊(Kim Kardashian)等。

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該民調製作期間為11月20日至12月2日，多達78%的民眾仍對疫苗充滿疑慮，63%的人則擔心疫苗可能產生的副作用(side effects)，不相信疫苗能有效預防病毒的人高達43%，而19%表示不願接種。

專家：出現副作用屬正常

不過，專家指出，接種新冠疫苗可能至少出現一種副作用，此乃正常現象，國人仍應接種疫苗。

而根據先前在新英格蘭醫學雜誌(New England Journal of Medicine)發表的研究報告顯示，莫德納疫苗第三期試驗最常見的副作用是疲勞、肌肉酸痛和疼痛、關節痛、頭痛及注射部位疼痛、發紅或腫脹。

輝瑞/BioNTech第三期試驗中，出現疲勞或頭痛副作用的機率分別為3.8％和2％。參與莫德納疫苗實驗的受試者，有超過一半以上在第一期試驗中出現副作用。

醫師強調，這些副作用不僅是正常現象，而且是人體對疫苗適當反應的表徵。

協助領導馬友診所(Mayo Clinic)新冠疫苗接種計劃的醫師斯威夫特(Melanie Swift)說，對民眾進行「疫苗副作用教育」很重要，否則它有可能阻止人們接受第二劑疫苗。

她說：「假如在接種疫苗後感到疼痛，並不表示疫苗無效，這只是代表你的身體正依預期做出反應，最重要的是要持續接種前後兩劑，否則第一劑就白打了。」