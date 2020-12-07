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加州疫情發燒 今晚3300萬人居家避疫

加州增逾3萬例確診再創新高 若干郡不甩防疫措施

疫苗Q&A／要花錢嗎？何時能打？怎麼預防？

編譯林梅婕／綜合6日電
紐約市曼哈頓區的賓夕維尼亞大車站內5日有免費新冠檢測站，供民眾檢測。(Getty Images)
紐約市曼哈頓區的賓夕維尼亞大車站內5日有免費新冠檢測站，供民眾檢測。(Getty Images)

新冠肺炎疫苗已進入緊急使用授權的審核程序，為壟罩在疫情之下的民眾帶來一絲希望；過去藥廠和監管人員都以破紀錄的速度在進行研發和試驗，雖說目的是希望民眾能盡早接種，但仍有些人對疫苗充滿疑慮。

關於疫苗你需要知道的事：

新冠疫苗何時會準備好？

若疫苗能順利通過聯邦食品暨藥物管理局(FDA)審核，首批疫苗可在一周內就緒。

FDA將在10日召集專家和顧問團隊，針對藥廠輝瑞(Pfizer)及德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗進行數據審核，不久之後就能核發緊急使用授權；莫德納(Moderna)疫苗的審核會議則安排於17日進行。

副總統潘斯4日表示，對於能在12月中旬通過使用授權樂觀其成；但FDA局長韓恩(Stephen Hahn)卻說無法提供具體時程，堅持要等看到數據結果再做決定。

有多少人能在今年接種？

「不多」，且年底前的供應量將遠大於需求；川普政府負責協助疫苗研發的「神速行動」(Operation Warp Speed)團隊，計畫在疫苗獲得授權的24小時內向各州發放共640萬劑的輝瑞疫苗，而莫德納疫苗則為1250萬劑。

首批疫苗將分發給69個單位，包括州、領地、市政府、國防部、國務院、聯邦監獄管理局、印第安健康服務署(Indian Health Service)和退伍軍人事務部。

聯邦政府公衛官員指出，他們希望到年底前輝瑞和莫德納的疫苗產量能達到足以供2000萬人使用。

疫苗怎麼預防新冠病毒？

無論是輝瑞或莫德納的疫苗，兩者都使用新冠病毒的基因序mRNA進行研發，但這項技術未曾被用來開發供人類使用的疫苗。

由於mRNA疫苗只會刺激身體產生少量病毒，並激發免疫系統對抗真正的病毒，上述兩家藥廠都宣稱疫苗使用非常安全，且有效性達到近95%。

新冠疫苗接種費用為何？

川普政府已斥資數億購買疫苗，民眾將無需負擔任何費用。

疫苗 FDA 川普

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