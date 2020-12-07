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加州疫情發燒 今晚3300萬人居家避疫

加州增逾3萬例確診再創新高 若干郡不甩防疫措施

疫苗拚核准！阿查爾：FDA最快10日就能授權

編譯陳韻涵／綜合6日電
圖為德州休士頓市的聯合紀念醫療中心的醫務人員2日在重症病房檢驗一名新冠患者。德州新冠死亡人數已超過2萬2000人。(Getty Images)
圖為德州休士頓市的聯合紀念醫療中心的醫務人員2日在重症病房檢驗一名新冠患者。德州新冠死亡人數已超過2萬2000人。(Getty Images)

衛生部長阿查爾(Alex Azar)6日表示，首批新冠肺炎疫苗可望10日獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)核准「緊急使用授權」，明年第二季前，所有人都可接種疫苗；12月才過六天，美國五天來新增確診病例超過100萬例。

阿查爾6日接受「美國廣播公司」(ABC)政論節目「本周」(This Week)訪問時說：「如果事情按部就班進行，委員會討論順利，可預期FDA幾天後批准疫苗，但這一切都按照FDA的黃金標準程序，我將會如此保證。」

FDA本周將討論輝瑞(Pfizer)的新冠疫苗，17日探究莫德納(Moderna)的疫苗，兩款疫苗的效能都超過90%。

英國上周核准輝瑞疫苗，領先全球，正部署全民接種。

聯邦疾病防治中心(CDC)小組建議，健康照護人員和長照機構的居民為優先接種群體；阿查爾表示，一般人將在明年疫苗更廣泛普及後，於2或3月接種。

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，截至5日，全美上周平均每日新增19萬948例，每日死亡人數超過2500人。

阿查爾表示，川普政府「相當關切」新冠病毒在感恩節後的擴散情況，也「擔心人們在接下來的聖誕節將如何防疫或輕忽」。

美5天內新增確診破百萬

全美在今年1月20日出現受理新冠肺炎確診病例，經過100天後達到100萬例，但如今新增100萬例只不過五天。

JHU數據顯示，從1日到5日，美國新增100萬882例；美東時間6日凌晨到下午1時，全美又新增5萬3574例，同時段內327人死亡，相當於每小時25人。

新冠肺炎追蹤計畫(COVID Tracking Project)數據則顯示，12月才過6天，美國5天以來新增確診病例100多萬例；此外，12月六天以來，已讓全美因疫情住院人數創疫情以來新高。

疫苗 美國 阿查爾

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