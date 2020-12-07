美「神速任務」負責人：疫苗可能具長久效力

白宮疫苗研發團隊「神速任務」負責人史勞伊6日受訪時預測，新冠疫苗讓優先群體接種後，明年1月底前的染疫死亡率將大幅下降。(取自NBC)

白宮疫苗 研發團隊「神速任務」(Operation Warp Speed)負責人史勞伊(Moncef Slaoui)預期，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)10日將通過藥廠輝瑞(Pfizer)與德國夥伴BioNTech共同研發的新冠病毒疫苗，輝瑞將成為美國首款獲准的新冠疫苗；他同時預測，新冠疫苗讓優先群體接種後，明年1月底前的染疫死亡率將大幅下降。

史勞伊6日表示，相信疫苗分發後可能對人們產生長久效力，但只有時間能證明一切，但他認為疫苗效力可能維持多年，惟長者每隔三到五年需追加接種劑量。他支持總統當選人拜登 的100天口罩計畫，形容這是「好主意」，透露本周將與拜登會面討論疫苗計畫。

估明年1月底前 死亡率大幅下降

史勞伊6日受訪時表示，疫苗開始施打後，可能在明年1、2月起對最脆弱的人們發揮效用；另外，史勞伊也指出，明年3月中可能保護屬於「高危險群體」約1億人。

他被CNN主持人問到拜登的百日防疫計畫時答道： 「從不嫌晚，疫情 肆虐國家，我們都需要防疫，戴口罩、洗手、保持社交距離並提防病毒是殺手。」

「我們有疫苗」；他接著說：「隧道盡頭有道光，但我們要等到明年5、6月才能打疫苗，遂要小心警覺。」

拜登宣布競選以來便敦促大眾戴口罩，3日是他首次對此防疫計畫訂定明確時程表。

據新冠肺炎追蹤計畫(COVID Tracking Project)數據顯示，截至5日，美國有10萬1190名新冠病患住院，其中1萬9950人重症，7005人需要呼吸器。

川普喬州集會 少數人戴口罩

川普5日在喬治亞州瓦多斯塔(Valdosta)舉行大選後的首場集會，吸引數千民眾群聚響應，但僅少數人戴口罩。

白宮疫情工作小組最高官員柏克斯(Deborah Birx)等專家6日警告拒戴口罩的民眾，「疫苗至關重要，但不能僅藉此緩和疫情」。

柏克斯說，聽到人云亦云認為戴口罩沒用，甚至集會不會成為「超級傳播事件」時感到沮喪。