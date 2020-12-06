抗疫利器來了!優先群體最快11日打疫苗 一般民眾3月起接種

聯邦衛生官員表示下周五民眾就可接種新冠疫苗，這讓很多人感到放心。圖為新冠疫情日益嚴重的伊利諾州北布魯克市便利店Walgreens，4日掛牌指新冠疫苗還沒到。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA )疫苗 諮詢委員會顧問表示，輝瑞(Pfizer)的新冠肺炎疫苗將在本周通過「緊急授權使用」(EUA)，最快可能11日開始讓優先群體接種，一般民眾明年3月就可以注射，屆時疫苗可望每月量產1.5億劑。

●FDA10日審核輝瑞 當天就投票 決定

FDA疫苗諮詢委員會成員希爾德雷斯(James Hildreth)5日接受國家廣播公司新聞網(NBC News)訪問時說：「10日將審查輝瑞的數據，當天就會投票做決定，若FDA委員會決定在投票當天核准緊急授權使用，最快11日就可以行動。」

輝瑞疫苗效能達95%，英國和巴林已授權使用；輝瑞疫苗緊急授權使用恰逢美國疫情在各地回溫之際，4日美國新增逾22萬確診病例，總住院人數破十萬人，雙雙寫下新高。

●長照居民與醫護 第一批接種

聯邦疾病防治中心(CDC)上周表示，長照機構的居民和工作人員必須優先接種疫苗，65以上長者、必要工作職員及有宿疾者將是第二批接種群體。

新冠疫情似乎越來越嚴重，全美各州都向聯邦申訂新冠疫苗，供民眾施打。圖為麻州勞倫市的居民戈梅茲3日帶著兩歲兒子正在檢測新冠病毒。(美聯社)

川普政府已花費逾100億元支持研發新冠疫苗，但只有3億4000萬元分配給聯邦層級以下單位運籌配送，但所需的相關費用可能要60到133億元不等。

官員評估，健康照護人員、養老院居民等優先接種群體最快本月就能打疫苗，但聯邦政府並未規畫明年給大眾施打疫苗的預算和計畫。

●明年大眾打疫苗 聯邦缺預算與計畫

全國郡市衛生官員協會(NACCHO)會長阿德里安娜‧卡薩洛蒂(Adriane Casalotti)說：「我們知道疫苗研發有進展，但也不意外必須準備好後勤配送計畫；現在第一批疫苗就要上路了，我們卻還沒準備好。」

「這些能夠提前準備的事情，不需要達到如此緊急的程度」；她說：「(聯邦政府)沒有投資一毛錢做地方的部署計畫，確實是一種傷害。」

新冠疫苗專案「神速行動」(Operation Warp Speed)計畫在FDA緊急授權使用後24小時內，配發640萬劑輝瑞的新冠疫苗。

另方面，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)與參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)間的新冠肺炎紓困協議似乎有所進展，各方對於撥款協助疫苗持續研發有共識，但數額仍待商榷。

免疫管理人員協會(AIM)執行長克萊爾‧漢南(Claire Hannan)說：「這迫切需要，六個月前就需要了。」

漢南較不擔心第一階段的疫苗後勤作業，但坦言除了優先群體外，還有大批民眾需要接種疫苗，而州與地方當局早已為擴大檢測新冠肺炎而耗盡資金。

她說：「不能預期各州等待數月才取得資金，卻要在24小時內開始施打疫苗，這需要時間。」