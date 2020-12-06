公衛官員警告：新冠檢測為陰性 仍有可能會染疫

新冠檢驗屬陰性並不能保證一定安全，仍需隔離以策安全。圖為加州新冠疫情的情況又再告急，州長紐森已下令封城。洛杉磯市北好塢區的居民5日接受新冠檢測。(Getty Images)

新冠病毒檢測 越來越普遍；11月下旬感恩節假期前，美國 每天有逾200萬例檢測。公共衛生官員警告說，做檢測並不代表就可以忽略戴口罩、避免大型室內聚會和隔離等防護要求。尤其是假期感染局勢如災難般惡化，降低警惕非常危險。

在華府郊區聯邦機構工作的寶拉(Paula)為了能安心地與父母團聚過節，決心「做足功夫」，不容絲毫差錯。對寶拉來說，「新冠病毒檢測呈陰性反應」只是防護措施的其中一環。專家也說，僅靠一次檢測，並不能提供是否染疫的全部信息，陽性反應通常很可靠，陰性反應是真是假，卻「很難說」。

寶拉的小兒子曾暴露在病毒環境中，她和丈夫及兩個小孩隨即在家隔離，一周半後全家接受病毒檢測均呈陰性。但她打算等整整兩周再為兒子檢測一次。此外，在出發去父母家之前的兩周，全家將嚴格執行在家隔離；孩子確定在明年以前均採遠距上課，夫妻也都在家工作。寶拉認為如此謹慎，絕對值得，她說：「我希望父母能長長久久地陪在我身邊。」

檢測呈陰性結果，不必然代表體內沒有新冠病毒；有可能只是尚未發展出足夠病毒讓檢測呈陽性。也就是說，即使測試呈陰性，仍可能傳播疫情 。研究顯示，即使是PCR(聚合酶鏈反應)這種號稱最準確的「黃金標準」測試，也常出現「假陰性」結果。

「內科醫學年鑑」(Annals of Internal Medicine)發表研究分析指出，暴露在染病環境後，越早測試，呈「假陰性」機會越大。暴露當天測試呈陰性機率是100％，五天後(通常在出現症狀時)陰性機率降到38％，再過三天陰性機率降到20％。

研究主要作者、約翰霍普金斯醫院住院醫師勞倫·庫西卡(Lauren Kucirka)表示，「似乎在出現症狀時或幾天後，才能獲得準確的陰性結果。」

此研究並未研究從未出現症狀者的假陰性現象。如果沒有任何症狀，很難知道已經染疫多久了，要排除感染可能特別困難。疾病防治中心最近表示，近半數染疫者從未出現症狀，大部分疫情傳播得算在他們的頭上。

耶魯大學醫學院流行病學副研究員維力(Anne Wyllie)告誡說：「重要的是，不要掉入陷阱，以為檢測呈陰性，就表示自己很好。別只憑一次檢測結果做判斷。」

創新新診斷基金會(Foundation for Innovative New Diagnostics)首席科學官山帕斯(Rangarajan Sampath)建議，如果認為自己有染疫風險，應採取一切可能預防措施並隔離至少10天；「除非做了多次測試均為陰性反應，否則不該就此認定自己是陰性。」