疫苗誰先打？耆老vs一線人員 醫界掀辯論

輝瑞生產的新冠疫苗將於下周開始施打，如何配送到位，一線醫務人員與在療養院耆老之間又如何分配，出現爭論。圖為在加州洛杉磯的一家醫院新冠重症病房的工作人員。(美聯社)

新冠肺炎疫情猖獗，而第一批疫苗 供應量有限，全國為此陷入痛苦抉擇：起初幾個月，誰該先接種疫苗？是一線人員還是耆老長者？醫學界為此辯論接種的重點，該放在保護生命，還是降低感染率？若是前者，那麼該長者優先，若是後者，則是一線人員。

「紐約時報」5日報導，新冠疫苗預計本月開始接種，按聯邦疾病防治中心(CDC)3日頒布的指南，幾乎可以肯定醫療工作人員以及住在長照中心的老年人會先取得疫苗；但弱勢團體權益遊說者強調，少數族裔及低收入 重點工作者(essential workers)受疫情荼毒最慘，不該被擱在最後。

歸根究柢，辯論焦點可化約如下：全國防疫的第一重點，是要減少死亡率，還是遏止疫病的傳播速率，讓國家恢復似正常的狀況。前食品暨藥物管理局(FDA)局長高特里布(Scott Gottlieb)指出，目標若是把護生功效放到最大，那麼優先接種的該是長者們；目標若是減少傳染率，那麼重點工作者就該取得優先權，端賴想達成哪種成果。

重點工作者 定義太廣

但是想在兩群體間權衡，卻因重點工作者的定義太廣而陷入困境；按CDC的定義，重點工作者含括美國 勞動人口近七成，不僅果菜超市工人及現場應急人員合乎標準，拖船操作員、害蟲撲滅員及核電廠工人等也包括在內。

有些勞動經濟學家及公衛官員認為，這類工人定義太廣，應該限縮，讓必須親身與大眾接觸的工人優先取得。

由醫學家組成的超然委員會即將開會票決，建議CDC第二階段該讓哪些人接種。11月召開的會議中，有投票權的醫學家均支持讓重點工作者先接種疫苗，早於65歲老年人或本就有糖尿病、心臟病的高危險病人。

就以往而論，委員會是依據科學證據來支持其決定，但密西根大學衛生政策教授麗莎‧普洛瑟(Lisa A. Prosser)指出，目前委員們還得權衡社會正義。有學者認為，美國極重視倫理道德課題，重點工作者群體，有很高比例是由少數族裔、低收入及低教育程度人士組成，他們不該遭漠視。

但世界衛生組織、美國國家學院等組織抱持不同看法，認為減少死亡率應是最高前提，長者及慢性病患應先取得疫苗。普洛瑟表示，若重點工作者有很多人寧可不先接種，那麼各州應快速把疫苗轉給下一群人，原因在必須考量疫苗的藥效期限。