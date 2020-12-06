我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美逾28萬死 德州確診破130萬

金山周日實施新居家令 禁戶外用餐 重擊華埠餐飲業

疫苗下周將配送 需求大於供給 醫護人員仍曝風險

編譯陳韻涵／綜合5日電
美國政府第一批數以百萬劑新冠肺炎疫苗將於下周配送給各州和國防部等聯邦機構，但卻未能保障到高風險的健康照護工作人員。圖為德州休士頓市的聯合紀念醫療中心的醫務人員2日在重症病房檢驗一名新冠患者。(Getty Images)
美國政府第一批數以百萬劑新冠肺炎疫苗將於下周配送給各州和國防部等聯邦機構，但卻未能保障到高風險的健康照護工作人員。圖為德州休士頓市的聯合紀念醫療中心的醫務人員2日在重症病房檢驗一名新冠患者。(Getty Images)

路透報導，美國政府第一批數以百萬劑新冠肺炎疫苗將於下周配送給各州和國防部等聯邦機構，但卻未能保障到高風險的健康照護工作人員。

各州衛生廳已讓地方醫院準備就緒，迎接第一批輝瑞(Pfizer)的新冠肺炎疫苗，一但聯邦食品暨藥物管理局(FDA)授權，最快可能在12月初配發。

第一批疫苗將讓320萬人受惠，遠低於美國2100萬名健康照護員。

政府官員表示，第一批疫苗還會分配給國防部、國務院和退伍軍人健康管理局等聯邦機構。

輝瑞的疫苗配送平均每周將惠及700萬到1000萬人，第二款由生技藥廠莫德納(Moderna)研發的新冠疫苗可能在月中獲得FDA批准，但配送劑量不明。

「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)全球健康政策副主任米喬(Josh Michaud)說：「目前看來，在可預見的未來，疫苗需求大於供給，即便對最優先族群而言亦然。」

各州握有最終分發疫苗給居民的權力，但聯邦官員表示，健康照護源和養老院居民應優先施打。

考量早期供應有限，各州健康照護員獲得疫苗防護的情況不盡相同。

「凱瑟家庭基金會」數據顯示，阿拉巴馬州約17%健康照護員將獲得接種機會，伊利諾斯州則可能只有13%；換言之，阿州有19萬名健康照護員、伊州有超過57萬名健康照護員還無法受到疫苗保護。

路透分析官方數據顯示，加州有超過200萬名健康照護員在等待疫苗。

官員表示，假設輝瑞與德國夥伴BioNTech的疫苗獲准，首批發放的4000萬劑疫苗因為要打兩劑，足夠2000萬人接種。

在疫苗配額較少的偏遠地區，相關單位也準備好計畫因應。

美國政府預期明年1月起會有6000萬到7000萬劑疫苗可供民眾接種，政府已與輝瑞達成價值19億5000萬元、1億劑疫苗的協議，且與莫德納達成15億元、1億劑疫苗的協議，另有採購更多的選項，盼能讓所有國人都免費接種疫苗。

疫苗 美國 國防部

上一則

疫苗誰先打？耆老vs一線人員 醫界掀辯論

下一則

美中恐相撞 學者提3時間點

延伸閱讀

FDA顧問：優先群最快11日打疫苗 一般民眾3月起接種

FDA顧問：優先群最快11日打疫苗 一般民眾3月起接種
英國下周開打輝瑞疫苗 傳女王與夫婿將接種

英國下周開打輝瑞疫苗 傳女王與夫婿將接種
「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

直擊／莫斯科新冠疫苗開打 首日近2000人接種

直擊／莫斯科新冠疫苗開打 首日近2000人接種

熱門新聞

謝家華(左)是第一千金伊凡卡(左三)的好友。(取自伊凡卡推特)

「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

2020-11-28 22:59

1張圖看疫情：美逾28萬死 德州確診破130萬

2020-12-06 03:00
Zappos的創辦人謝家華因火災受傷去世，康乃狄克州法醫中心指出，死因為嗆傷引發併發症。（路透）

謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外

2020-11-30 18:58
參院多數黨領袖麥康諾同意盡快通過9080億元的紓困案，他認為救人如救火，一秒不能遲。(路透)

麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫

2020-12-03 22:24
白登的防疫顧問岡德(圖)對於阿特拉斯的辭職消息感到欣慰。取材自臉書

白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格

2020-12-01 07:17
謝家華(右)與川普總統的長女伊凡卡(左)私交甚篤。(取自伊凡卡推特)

謝家華火災離世 貝佐斯嘆「英年早逝」 伊凡卡、楊安澤表達哀思

2020-11-29 02:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡
為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機
「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

加州55張選舉人票入袋 拜登經確認超過當選門檻

加州55張選舉人票入袋 拜登經確認超過當選門檻
北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲

北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲