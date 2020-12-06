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1張圖看疫情：美逾28萬死 德州確診破130萬

金山周日實施新居家令 禁戶外用餐 重擊華埠餐飲業

又新高！美1天22萬確診 華大警告：到4月恐53.9萬人歿

編譯陳韻涵／綜合5日電
全美新冠確診病例4日再創新高，首破22萬人，死亡人數2600人。明年4月可能倍翻。圖為德州休士頓市的聯合紀念醫療中心的醫務人員2日在重症病房檢驗一名新冠患者。德州新冠死亡人數已超過2萬2000人。(Getty Images)
全美新冠確診病例4日再創新高，首破22萬人，死亡人數2600人。明年4月可能倍翻。圖為德州休士頓市的聯合紀念醫療中心的醫務人員2日在重症病房檢驗一名新冠患者。德州新冠死亡人數已超過2萬2000人。(Getty Images)

全美4日的新冠肺炎新增病例突破22萬人，為疫情開始以來新高，新增死亡率則僅稍低於紀錄；而華盛頓大學(UW)「衛生指標與評估研究所」(IHME)模型預測，未來幾個月死亡率可能倍增，至明年4月累計恐有多達53萬9000人死亡。

約翰霍普金斯大學統計，截至5日，美國至少1457萬912人確診、已知28萬1121人死亡；其中4日當天新增22萬7885例，死亡人數則降至2607人。

這項數據在感恩節長周末期間，因為數據通報延遲而走緩後，再次出現回升趨勢，但各州的新增病例及死亡情況不盡相同。

加護病房 每4人就有1新冠患者

本周帶領美國進入一段新的疫情黑暗期，首次有超過10萬人因新冠肺炎住院，相當於每四張加護病房的病床上，就躺著一名新冠病患。 

多項研究指出，新冠病毒傳播與氣溫及濕度轉變有關，但目前判斷是否與氣候轉變相關仍太早；科學家指出，天氣寒冷加上室內空氣乾燥，可能加速新冠病毒傳播。

各州頒佈更嚴格的防疫規範，加州灣區六大區未來幾天將實施地方性的居家避疫令，盼延緩住院的新冠病患人數。

五個灣區郡和柏克萊市(Berkeley)的公衛領袖將暫時關閉必要企業，包括酒吧和髮廊，禁止人們在住宅外頭聚集。

儘管各方努力防疫，但參院共和黨4日訴諸最高法院，稱宗教學校應該豁免於防疫的公衛命令之外，即便當局下令公私立學校必須停課。

IHME本月4日公布的報告指出，至明年4月 1日累積死亡53萬9000人；時至明年1月中旬或下旬，每日死亡人數可能增至3000例。

研究：預期4月疫苗緩和病毒

聯邦政府預計本月開始發放一至兩種疫苗，供優先族群接種。

HME研究人員表示，儘管預期疫苗能讓民眾的生活在明年末期恢復正常，但疫苗接種在4月 1日前可能只能拯救9000人的性命。

讓高風險族群大規模接種，可望在拯救1萬4000條性命；IHME同時預測，48州的重症病房醫療單位將承受「高或極端壓力」。

「明年的大規模疫苗接種表示，我們賣上回歸正常生活的軌道，但在那之前還有幾個月的時間」； IHME所長穆瑞(Christopher Murray)表示：「我們必須警覺地保護自己，時至4月，這是我們預期疫苗開始緩和病毒衝擊的時間。」

加州新冠疫情的情況又再告急，州長紐森已下令封城。圖為洛杉磯市居民1日前往新冠檢測...
加州新冠疫情的情況又再告急，州長紐森已下令封城。圖為洛杉磯市居民1日前往新冠檢測。(Getty Images)
圖為洛杉磯市北好塢區的居民5日接受新冠檢測。(Getty Images)
圖為洛杉磯市北好塢區的居民5日接受新冠檢測。(Getty Images)

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