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確診率逾15% 俄亥俄州把自己列入旅行隔離名單

編譯林育正／綜合4日電
由於確診率大增，俄亥俄州將自己也列入旅行隔離名單，限制州內旅行；圖為在Athens市街頭，電子告示牌提醒居民社區內的新冠確診人數。(美聯社)
由於確診率大增，俄亥俄州將自己也列入旅行隔離名單，限制州內旅行；圖為在Athens市街頭，電子告示牌提醒居民社區內的新冠確診人數。(美聯社)

俄亥俄州新冠肺炎確診率超過15%，因此州衛生廳罕見地將自己州也列入旅行隔離名單；若有來自旅行隔離名單的民眾造訪俄州，建議自我隔離14天。

俄亥俄州長狄懷恩(Mike DeWine)透過推特宣布：「這是4月以後，俄亥俄州的確診率首次超過15%。俄州建議民眾除非採買等必要活動，盡量待在家，並且戴口罩、勤洗手。」

確診率超過15%的州將被俄州列入旅行隔離名單，最近俄州也面臨疫情升溫的考驗，因此將自己列入名單；此舉也讓當地民眾在社群媒體上開起玩笑，當你人已在俄亥俄州，如何不「前往」俄州？

這不代表俄州居民必須離家遠走他鄉，而是建議減少外出、實施戴口罩和洗手等防疫措施。

俄州衛生廳表示：「全州在確診、死亡和確診人數都在上周寫下新高。所有俄亥俄居民，都能幫助減緩疫情擴散。」

截至3日，俄州已累計42萬2000多名確診病患，超過6300人死亡。根據約翰霍普金斯大學統計，俄州在11月24日寫下單日9198人確診的新高。

不過俄州的旅行隔離政策為建議，並非強制；建議若旅客來自賓州和堪薩斯州等多個確診率超過15%的州，最好進行14天的自我隔離。

若有同居的人從旅行隔離名單中的州來到俄州，與未旅行的居民同住，衛生官員建議兩人待在不同房間，並且戴口罩和維持至少六呎的社交距離。

此外衛生廳還建議，若能前往旅行隔離名單上的州，除了就醫，應避免出門和接待訪客，或搭乘大眾交通工具、計程車或共享乘車。

狄懷恩表示：「我們正處在危機之中，我想大家都同意，絕對不能讓醫院和醫療體系遭受威脅。宵禁和戴口罩等措施有幫助，但還不夠。我們能做的還有更多，現在沒有選擇。」

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

俄亥俄州 疫情 社群媒體

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