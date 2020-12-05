恐怖紀錄! 美國單日新增21萬例確診 10萬人住院 2879人病歿

美國單日新增病例和死亡病例再破紀錄，圖為在紐約州長島的得來速檢測站，眾多民眾開車等候接受病毒檢測。(Getty Images)

美國 新冠肺炎單日新增確診、死亡人數和住院總人數3日都寫下新高，部分原因和民眾在感恩節假期出遊有關；國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)4日警告，目前仍未達到感恩節後的疫情 高峰；當天六個舊金山灣區地方政府領先全加州 ，發布居家避疫令。

●佛奇警告：還未達感恩節後疫情高峰

根據約翰霍普金斯大學統計，截至4日晚間，全球新冠肺炎確診6577萬1488例，死亡151萬6035人，美國確診1434萬3430例，死亡27萬8605人。

根據交通數據分析公司StreetLight Data統計，儘管11月初公路旅行人次比去年同期減20%，但感恩節當天車流量仍明顯爆增，和去年無疫情時相比只少5%。

美國單日新增病例和死亡病例再破紀錄，圖為在紐約州長島得來速檢測站，眾多民眾開車等候接受檢測。(Getty Images)

該公司創辦人蘿拉．施威爾(Laura Schewel)說：「就算是疫情期間，人們也難以改變自己的行為。」

美國新冠確診病例猛增，紐約州長島居民開車到得來速檢測站接受病毒檢測。(Getty Images)

●就是要出遊! 每日搭機人次破百萬

雖然航空業受到疫情而愁雲慘霧，而自3月疫情爆發後，10月18日為首次航空旅遊人次突破100萬人；爾後的連假期間，聯邦運輸安全局(TSA)統計每日經過海關檢查的旅客，發現四天中沒有一天的人數低於100萬人。

這代表在疫情持續升溫下，儘管公衛人員苦口婆心地勸說，仍無法勸阻民眾在感恩節連假出遊。

佛奇4日表示，目前創新高的新冠數據無法完全呈現感恩節後預期的疫情情況，美國尚未達到感恩節後的疫情高峰，預計二到三周才會看到感恩節聚會對疫情的全面影響；佛奇也擔心之後的聖誕節假期，屆時民眾又開始旅遊與聚會。

根據新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)統計，美國新冠確診3日新冠住院病患達10萬667人，其中加護病患亦寫下1萬9442人新高。住院病患人數過去一個月增加逾兩倍，平均單日新增確診21萬例和至少1800人病歿。

根據約翰霍普金斯大學數據，美國3日新增確診21萬7664例，高於前一天20萬55例，更超過11月27日20萬5557例的紀錄；同日美國新增2879人病歿，連續第二天創下單日新增紀錄。

●加州破紀錄! 新增2.1萬例領先全國

加州新冠確診人數領先全國，3日再寫下新增確診2萬1368例的紀錄；伊利諾和德州新增新冠死亡人數則居全國最高，兩州3日連續第二天新增逾200人病歿，科羅拉多、愛阿華和內華達州也出現該州單日最高新增死亡人數。

各州回報和統計方式不同，不過感恩節估計會擾亂州與郡政府的新冠統計；但即便有統計落差，過去一周和兩周的疫情數字都呈上升趨勢。

六個舊金山灣區地方政府領先全加州於4日發布居家避疫令，大幅限制活動以減少疫情傳播；該命令6日生效直到明年1月4日，適用於北加州阿拉米達(Alameda)、康曲柯士達(Contra Costa)、馬連(Marin)、聖他克拉拉(Santa Clara)、舊金山和柏克萊市，影響於580萬人。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)