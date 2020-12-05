CDC首度呼籲：除自家外 任何室內都戴口罩

CDC在最新的防疫指南中首度呼籲民眾在室內也要全面戴口罩；圖為紐約市布魯克林的一間高中的教室裡，學生們戴著口罩上課。(美聯社)

聖誕節假期即將來臨，美國 染疫住院率及死亡率卻不斷破紀錄；聯邦疾病防治中心(CDC)4日首度呼籲民眾，除了自己家裡之外，只要置身任何室內場所，都應該全面戴口罩。

CDC的這項呼籲回應了總統當選人拜登 (Joseph Biden，前譯白登)3日晚間接受電視訪問時宣示，就任後將要求全國民眾戴口罩100天；他說，如果能夠落實，美國確診案例將能大幅減少。

白宮抗疫小組成員、美國國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇(Anthony Fauci)4日說，曾跟拜登討論過要求民眾戴口罩100天的構想，「我跟他說，這是個好主意。」

佛奇4日接受國家廣播公司新聞網(NBC News)訪問時也透露，接獲拜登徵詢是否願意擔任首席醫療顧問(Chief Medical Adviser)時，「我當場就同意了。」

佛奇也說，會繼續擔任美國國家過敏和傳染病研究院院長；他在這個職位上已經歷六位總統。

此外，在美國即將批准新冠疫苗 上市前，拜登4日於德拉瓦州表示，疫苗分配首重公平，他同意優先考慮急救人員、醫護人員和療養院居民，但認為也需考慮拉丁裔和非裔受到疫情的重創情形。

拜登說，要讓所有人都能接種疫苗，將非常困難、也非常貴；在疫苗普及前，政府必須投入更多資金，擴大病毒檢測範圍和提升檢測速度，確保學校和商家的運作。

過去幾個月，CDC都只鼓勵民眾出入公共場所、會與同住家人之外的其他人接觸時，應該戴口罩，但最新公布的指南則提升到只要離開家裡，不管到哪裡，在室內都應該戴口罩。

最新出刊的「死亡率與發病率周報」(Morbidity and Mortality Weekly Report)中，CDC指出，隨著天氣轉冷，並且進入年底假期季節，美國民眾留在室內的時間變長，美國也因此進入了「高傳染率階段」。

周報中指出，「固定且正確使用口罩」，對於降低病毒傳播而言，攸關重大。戴口罩在室內環境極為重要，在無法保持社交距離的室外空間同樣重要，如果家中有人感染新冠病毒，或可能曝露於病毒之下，包括從事染疫高風險工作的肉品包裝、農作物加工等行業，全家人最好都能戴上口罩。

報告寫道：「令人信服的科學證據顯示，戴上布質口罩除了可以保護周邊的人，在某種程度上，也可以保護配戴者自己。」