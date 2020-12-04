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CDC估3個月添18萬人病故 「全民戴口罩才有救」

加州頒「區域性居家令」防醫療不堪負荷

抗疫首務！拜登就職首日 將要求全國戴口罩100天

記者胡玉立／綜合報導
總統當選人拜登表示，戴口罩是「愛國行為」。(路透)
總統當選人拜登表示，戴口罩是「愛國行為」。(路透)

總統當選人拜登把對抗新冠疫情當做就職後的首項要務；他3日在電視訪問表示，就職當天就會要求全國人民戴口罩100天；拜登也決定邀請受多任政府倚重的防疫專家佛奇，擔任白宮首席醫療顧問。

「在我就職的第一天，我會要求民眾戴口罩100天。只要戴口罩100天，不是永遠。」拜登在這場勝選後與副總統當選人賀錦麗首度聯合接受訪問的場合中，向有線電視新聞網(CNN) 說，「100天，我相信我們會看到(病例)顯著減少。」

此外，拜登也表示，在他有權規範的地方包括聯邦辦公大樓、進行州際運輸的飛機和公車上，將下令必須強制戴口罩。

聯邦疾病防治中心(CDC)已表明，戴口罩有助保護自己和他人，避免傳播病毒。

拜登也指出，他已邀請美國國家過敏和傳染病研究所長佛奇(Anthony Fauci)在明年新政府上任後，兼任首席醫學顧問和疫情因應小組成員。

拜登說，他的白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)與佛奇熟識，兩人曾在2014年爆發伊波拉病毒危機時合作，也一直保持密切聯繫。

佛奇在3日下午首度與拜登的防疫團隊見面，並進行正式簡報。佛奇與拜登團隊的會面時間點，比各方預期來得晚，主要原因是川普拒絕承認敗選，川普政府一直到上周才同意正式展開交接程序。

拜登還說，只要佛奇表示疫苗接種是安全的，他很樂意公開接種新冠疫苗，彰顯他對該疫苗的信心，「那是我會站在公眾面前的時刻。人們對疫苗的作用沒信心，總統和副總統怎麼做很重要。」

在拜登做此宣示前，三位前總統包括柯林頓、小布希和歐巴馬均已表示，會公開接種新冠疫苗，以證明其安全性和有效性，讓美國民眾安心。

拜登說：「我認為我的三位前任已為應採取的行動做出榜樣；只要公開宣布疫苗是安全的，我們就會接受注射，以此與國人交流很重要。」

疫情是左右選情的關鍵，拜登和川普長期以來面對疫情的態度截然不同；川普及其政府不斷抗拒官方防疫指南的諸多建議，其中包括戴口罩在內，拜登則在競選期間嚴格遵守各項防疫規範。

拜登要求國人在他上任後戴口罩100天，雖與他在選舉期間表示將推動全國強制戴口罩的說法有段距離，但相較於川普主政的作為，仍是重大政策轉變。

拜登經常強調戴口罩是「愛國行為」，競選時曾有過全國強制戴口罩的想法，但他後來承認，這麼做超出總統權限範圍。

俄亥俄高中樂團戴著口罩演奏。(路透)
俄亥俄高中樂團戴著口罩演奏。(路透)
拜登邀請國家過敏和傳染病研究所長佛奇兼任首席醫學顧問和疫情因應小組成員。(路透)
拜登邀請國家過敏和傳染病研究所長佛奇兼任首席醫學顧問和疫情因應小組成員。(路透)

拜登 佛奇 疫苗

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