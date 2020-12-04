我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC估3個月添18萬人病故 「全民戴口罩才有救」

加州頒「區域性居家令」防醫療不堪負荷

疫苗安啦 3位前總統將公開帶頭接種

編譯郭宣含／綜合3日電
小布希、歐巴馬與柯林頓(從右至左)三位前總統都表示，一旦新冠疫苗經聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准，他們都自願在鏡頭前接種疫苗。(路透)
小布希、歐巴馬與柯林頓(從右至左)三位前總統都表示，一旦新冠疫苗經聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准，他們都自願在鏡頭前接種疫苗。(路透)

美國的新冠疫苗即將面市，歐巴馬、小布希、柯林頓三位前總統都表達意願，一旦新冠疫苗經聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准後，他們都自願在鏡頭前接種疫苗，以提升大眾對疫苗安全性的信心。

根據蓋洛普(Gallup)11月民調，約42%美國人表示，FDA批准新冠疫苗後不會接種；三位前總統希望他們公開接種疫苗，能說服民眾新冠疫苗具安全與效能，並鼓勵大眾接種新冠疫苗。

許多美國人在多項民調中都表示即使FDA批准疫苗，也會對擔心新冠疫苗的安全性；根據蓋洛普(Gallup)11月民調，42%美國人不願接種，而且僅有48%非白人成人願意接種。

整體而言，37%受訪者擔心疫苗時程過快，26%的人表示想先等看看疫苗是否安全。

小布希總統發言人福特(Freddy Ford)表示，小布希聯繫國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)和白宮抗疫小組協調專家黛博拉‧柏克斯(Deborah Birx)，詢問如何協助提倡新冠疫苗。

福特告訴有線電視新聞網(CNN)，小布希幾周前告知佛奇和柏克斯，若時機合適，他願盡力宣導民眾接種疫苗。

小布希和柯林頓都表示，他們會先等優先族群接種完疫苗後，再在公開場合下注射；歐巴馬則說他信任佛奇，若佛奇認為疫苗安全無虞，他考慮公開接種。

「我完全信任像佛奇這樣我認識也曾共事的人。」歐巴馬3日表示，「所以如果佛奇告訴我，新冠疫苗安全可接種，還能對新冠病毒免疫，說真的，我就會去注射。」

歐巴馬談到，他最後可能會在電視或攝影機前接種新冠疫苗，好讓民眾知道他相信科學；他也談到「疫苗猶豫」(vaccine hesitancy)的問題，部分公衛專家擔心這可能導致少數族裔不願接種。

歐巴馬表示，他理解過去梅毒實驗等歷史，可能使非裔質疑新冠疫苗；他也談到新冠病毒對非裔、西語裔和原住民構成不成比例的風險，「我向大家承諾，新冠疫苗旨在降低染疫風險，我將施打新冠疫苗。」

有線電視新聞網報導，目前最年長的前總統卡特(Jimmy Carter)尚未回應是否願意公開注射疫苗。

疫苗 小布希 佛奇

上一則

威州、賓州大選訴訟 川普接連挫敗

下一則

母載「感冒」老友一程 護士1家6染病1喪命

延伸閱讀

白宮經濟委員會主席 拜登相中歐巴馬政府顧問

白宮經濟委員會主席 拜登相中歐巴馬政府顧問
金融時報：台灣政府向美國發動魅力攻勢 爭取拜登支持

金融時報：台灣政府向美國發動魅力攻勢 爭取拜登支持
中國加入RCEP劍指CPTPP 拜登顧問：敲響美國警鐘

中國加入RCEP劍指CPTPP 拜登顧問：敲響美國警鐘
歐巴馬批進步派「削減警局預算」口號 指嚇跑溫和派

歐巴馬批進步派「削減警局預算」口號 指嚇跑溫和派

熱門新聞

謝家華(左)是第一千金伊凡卡(左三)的好友。(取自伊凡卡推特)

「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

2020-11-28 22:59

1張圖看疫情：全美確診破1392萬 佛州破百萬

2020-12-03 03:00
Zappos的創辦人謝家華因火災受傷去世，康乃狄克州法醫中心指出，死因為嗆傷引發併發症。（路透）

謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外

2020-11-30 18:58
白登的防疫顧問岡德(圖)對於阿特拉斯的辭職消息感到欣慰。取材自臉書

白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格

2020-12-01 07:17
美國總統川普表示，如果選舉人團12月投票支持白登，他將交出政權。圖為他與第一夫人梅蘭妮亞24日赦免感恩節火雞。(歐新社)

川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

2020-11-26 18:49
謝家華(右)與川普總統的長女伊凡卡(左)私交甚篤。(取自伊凡卡推特)

謝家華火災離世 貝佐斯嘆「英年早逝」 伊凡卡、楊安澤表達哀思

2020-11-29 02:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」

紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」
華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版

華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版
即起縮減！中共黨員及家屬來美旅簽期限 10年縮至1個月

即起縮減！中共黨員及家屬來美旅簽期限 10年縮至1個月
華郵：川普不爽司法部長言論和FBI調查 巴維理恐遭革職

華郵：川普不爽司法部長言論和FBI調查 巴維理恐遭革職

麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫

麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫