疫苗安啦 3位前總統將公開帶頭接種

小布希、歐巴馬與柯林頓(從右至左)三位前總統都表示，一旦新冠疫苗經聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准，他們都自願在鏡頭前接種疫苗。(路透)

美國的新冠疫苗 即將面市，歐巴馬、小布希 、柯林頓三位前總統都表達意願，一旦新冠疫苗經聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准後，他們都自願在鏡頭前接種疫苗，以提升大眾對疫苗安全性的信心。

根據蓋洛普(Gallup)11月民調，約42%美國人表示，FDA批准新冠疫苗後不會接種；三位前總統希望他們公開接種疫苗，能說服民眾新冠疫苗具安全與效能，並鼓勵大眾接種新冠疫苗。

許多美國人在多項民調中都表示即使FDA批准疫苗，也會對擔心新冠疫苗的安全性；根據蓋洛普(Gallup)11月民調，42%美國人不願接種，而且僅有48%非白人成人願意接種。

整體而言，37%受訪者擔心疫苗時程過快，26%的人表示想先等看看疫苗是否安全。

小布希總統發言人福特(Freddy Ford)表示，小布希聯繫國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇 (Anthony Fauci)和白宮抗疫小組協調專家黛博拉‧柏克斯(Deborah Birx)，詢問如何協助提倡新冠疫苗。

福特告訴有線電視新聞網(CNN)，小布希幾周前告知佛奇和柏克斯，若時機合適，他願盡力宣導民眾接種疫苗。

小布希和柯林頓都表示，他們會先等優先族群接種完疫苗後，再在公開場合下注射；歐巴馬則說他信任佛奇，若佛奇認為疫苗安全無虞，他考慮公開接種。

「我完全信任像佛奇這樣我認識也曾共事的人。」歐巴馬3日表示，「所以如果佛奇告訴我，新冠疫苗安全可接種，還能對新冠病毒免疫，說真的，我就會去注射。」

歐巴馬談到，他最後可能會在電視或攝影機前接種新冠疫苗，好讓民眾知道他相信科學；他也談到「疫苗猶豫」(vaccine hesitancy)的問題，部分公衛專家擔心這可能導致少數族裔不願接種。

歐巴馬表示，他理解過去梅毒實驗等歷史，可能使非裔質疑新冠疫苗；他也談到新冠病毒對非裔、西語裔和原住民構成不成比例的風險，「我向大家承諾，新冠疫苗旨在降低染疫風險，我將施打新冠疫苗。」

有線電視新聞網報導，目前最年長的前總統卡特(Jimmy Carter)尚未回應是否願意公開注射疫苗。