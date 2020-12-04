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CDC估3個月添18萬人病故 「全民戴口罩才有救」

加州頒「區域性居家令」防醫療不堪負荷

疫情強襲連四壞「每天都像911恐攻」

編譯郭宣含／綜合3日電
美國新冠確診人數衝破1400萬例，單日死亡人數也將突破3000人。圖為戴著口罩和防護鏡的旅客從墨西哥入境。(路透)
美國新冠確診人數衝破1400萬例，單日死亡人數也將突破3000人。圖為戴著口罩和防護鏡的旅客從墨西哥入境。(路透)

美國新冠疫情在2日寫下新增確診突破20萬例，住院人數逾10萬人，將近3000人死亡的三個灰暗紀錄後，不到幾個小時，新冠確診人數也衝破1400萬例；公共衛生專家憂心，未來每天超過3000死亡可能成為常態，相當每天發生一次911恐怖攻擊，也會榨乾醫護資源。

根據約翰霍普金斯大學統計，截至3日晚間，全球新冠肺炎確診6512萬7355例，死亡150萬4401人，美國確診1412萬2913例，死亡27萬6148人。

根據新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)統計，美國新冠確診3日新增21萬161例，過去一周增加9.6%，更是第二次破20萬大關；同日新冠住院病患達10萬667人，連續第二天超過10萬人，其中加護病患亦寫下1萬9396人新高。

約翰霍普金斯大學數據顯示，美國新冠肺炎2日新增2804人病歿，這是4月15日2607人病逝後第二高紀錄；約翰霍普金斯大學3日稍早顯示3157人病歿，不過後來發現內華達州尤瑞卡郡(Eureka County)數據有誤而下修。

美國新冠肺炎過去一周單日平均新增1654人死亡，高於夏季高峰1130人，但低於4月底高峰2240人。

喬治華盛頓大學醫學院教授雷尼爾(Jonathan Reiner)2日表示：「下周這個時候，我們將談論一天新增3000人病逝，這等於一天一次911事件。」

美國新冠確診3日突破1400萬例，多家醫院負荷能力也告急；明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任歐斯特宏(Michael Osterholm)3日警告，美國現在已盡可能擠壓醫護人力，之後照護品質恐嚴重惡化到好像沒有這些醫護人員一樣。

公衛專家預測，感恩節周聚會之後，新冠確診與住院人數未來一周將持續攀升；多州過去一個月新冠疫情升溫，新墨西哥州過去兩周疫情尤其嚴峻，新增確診109%；亞利桑納州確診新增90%；加州確診則新增75%。

美國新冠病患單日死亡逼近3000人，1400萬人確診。加州可能因此全州封鎖。圖為...
美國新冠病患單日死亡逼近3000人，1400萬人確診。加州可能因此全州封鎖。圖為洛杉磯機場旅客入境。(Getty Images)

加州2日新冠確診新增1萬9140例，創該州單日新高；加州3日宣布，加護病房能量剩不到15%的區域將實施分區居家避疫令，雖然目前該州五區都未達此門檻，但部分地區預計本周會實施此令。

聯邦食品及藥物管理局(FDA)預估，輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)新冠疫苗可望分別在10日和17日獲准緊急使用；據聯邦「神速行動」(Operation Warp Speed)，兩家疫苗可能分別在15日和22日開始第一批配送。

哈佛大學全球衛生教授加哈(Ashish Jha)告訴有線電視新聞網(CNN)，美國正經歷疫情最慘的日子；他預估民眾1月底或2月初接種新冠疫苗後，疫情可望大幅好轉，到了明年夏季一切將會不同。

美國新冠確診人數衝破1400萬例，單日死亡人數也將突破3000人。圖為賓州兩名穿...
美國新冠確診人數衝破1400萬例，單日死亡人數也將突破3000人。圖為賓州兩名穿戴支持川普衣帽、戴著口罩的兒童。(路透)

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