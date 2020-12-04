供應鍊出包 輝瑞今年疫苗供應量砍一半

輝瑞藥廠(Pfizer)由於新冠疫苗供應鍊出現問題，今年可以出貨的供應量將減半。(路透)

輝瑞藥廠(Pfizer)由於新冠疫苗 供應鍊出現問題，今年之內可以出貨的供應量將減半，但在2021年仍將依照原訂計畫，生產10億劑疫苗；輝瑞與合作夥伴德國廠商BioNTech原本規畫年底之前要在全球推出1億劑疫苗，但如今供應量只能達5000萬劑。

英國2日核准輝瑞疫苗的緊急授權，成為第一個通過使用輝瑞疫苗的西方國家。

一名輝瑞藥廠發言人說，原料取得的所需時間，比原本估計的更為耗時，加上臨床實驗結果出爐時間也比原先預期晚，造成時間無法配合。

分為兩劑注射的輝瑞疫苗仍在接受美國 食品暨藥物管理局(FDA)審查，一般預料，本月底就可以過關，年底前開始配送。

臨床實驗顯示，輝瑞疫苗對於抵抗新冠病毒95%有效，在4萬4000名志願者體內耐受性良好；莫德納(Moderna)藥廠研發的疫苗同樣也由美國食藥局審查中，若一切順利，聖誕節 前可望開始出貨。

直到11月中旬，輝瑞都把年底前疫苗供應量的目標維持在1億劑，但由於供應鍊出了狀況，問題嚴重到無法趕在年底前排除。

一名輝瑞疫苗研發團隊人員指出：「我們進度落後。最初幾批收到的原料並不符合標準。我們把問題解決之後，無法符合年底前的供應量目標。」

根據媒體報導，輝瑞疫苗原料的供應商分布於美國及歐洲；輝瑞上個月仍在等候臨床實驗結果時，要求供應商增產原料，但一度面臨波折。至於原料方面究竟哪個環節出現問題，輝瑞則不願透露。

生產疫苗通常需要的原料包括抗病毒劑、消毒液、滅菌注射用水，以及足以讓人體免疫系統製造抗體，但不會造成嚴重症狀的病毒DNA。

藥廠在研發疫苗的過程中，通常是等到疫苗獲得衛生主管機關核准之後，才會購買生產疫苗的所需原料，並且建立生產線及配送供應鍊。這是輝瑞首度採用「信使RNA」(mRNA)技術生產疫苗，由於狀況特殊，在研發過程尚未結束之前，就已同時準備擴大生產量。