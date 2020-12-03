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拜登：打敗川普對美國來說 就是做了件好事

記者張文馨／華盛頓報導
總統當選人拜登受訪表示，他在今年的選舉中打敗川普，對美國來說，就是做了件好事。(Getty Images)
總統當選人拜登受訪表示，他在今年的選舉中打敗川普，對美國來說，就是做了件好事。(Getty Images)

總統當選人拜登(Joseph Biden，前譯白登)1日晚間接受專訪談到內政問題，他呼籲朝野合作，交接前通過大規模經濟刺激方案；他並對非民主黨支持者的鄉村地區民眾喊話，坦承民主黨過去遺忘了鄉村民眾，未來不會了，會從對抗新冠病毒開始照顧鄉村。

美國選舉人團將在14日投票，選出總統當選人，在此之前，司法部長巴維理(William Barr)公開表示，沒查到足以影響選舉結果的舞弊行為，間接確認選舉公平性；拜登說，打敗川普對美國來說，就是做了件好事。

紐約時報專欄作家佛里曼(Thomas Friedman)2日以專欄形式，刊出電話專訪拜登的文章；佛里曼提到，這通電話因拜登關注巴維理的新聞有所延遲。

拜登打趣對佛里曼說道，他剛剛和巴維理通話，巴維理還問拜登，能否因為這個支持行為，加入拜登政府的證人保護計畫。

佛里曼表示，拜登花了很多時間描述如何展開內政工作。

拜登說，美國人民因為病毒無法正常生活，他想以最快速度行動，希望在就任總統前，促成國會通過大筆的振興經濟方案；這將有賴共和黨國會議員的態度，及聯邦參議院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)的作法(若共和黨明年持續掌握參院多數)。

拜登也說，自己看過政治起落，當現任總統川普離開白宮，共和黨國會議員就會有很大變化。

拜登說，現在民眾對他的好感度是55%，川普則是42%，未來幾周內，中間派和獨立派可能就會開始以全新視角看待世界，共和黨人自然會受到影響。

川普始終沒有承認敗選，也還在為扭轉選舉結果奮戰，麥康諾至今不願認同拜登當選，參議院掌握人事和撥款等重要權力，麥康諾除了現在是多數黨領袖，未來也可能是，將左右拜登政績。

拜登說，即便是麥康諾掌握參議院多數，兩黨還是能折衷，有遵守彼此原則的妥協空間；不強迫麥康諾達成會陷入尷尬的協議。

拜登說，若共和黨雙手一攤，不一起應對危機，將影響共和黨議員2022年競選連任。

拜登在專訪中兩度談及鄉村地區，一次是對抗病毒，一次是中國對美國的影響，拜登說，若第一線人員無法獲得充分資源，將首先衝擊疫苗派送到鄉村地區的效率；在鄉村地區的醫院經費短缺，造成運作困難。

在談到中國對美國造成的競爭力挑戰，拜登喊出要投資美國，並提到，鄉村民眾不再被遺忘，民主黨必須思考如何替鄉村地區發聲，「我認為他們感覺被遺忘，我認為我們過去遺忘他們。」

拜登說，投給川普的7200萬人，但或許當川普離開現職，真正硬挺川普的，他不知道是否還有20%或25%，但其中某些部分必須回到雙方可以合作之處，「我們必須想辦法一起共事，否則麻煩就大了。」

拜登 共和黨 川普

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