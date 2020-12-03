白宮聖誕派對 川普說一句話暗示2024年再選總統

川普總統在白宮2日發布的一段長視頻中，指著一個圖表說，從統計上看，他輸掉選舉是「不可能的」。(視頻截屏)

川普 總統1日晚間在白宮 主持聖誕派對時，暗示2024年會再選總統。他向包括多位共和黨全國委員會成員在內的與會群眾表示，「這是很棒的四年，我們正設法再做四年。不然，我們四年後再見。」

而在派對來賓在臉書 直播川普白宮派對講話後，川普2日在臉書放上一段他在白宮面對鏡頭說出一段長達46分鐘的談話，內容從頭到尾都是在強調他沒有敗選，並呼籲最高法院介入，推翻選舉結果。

川普的白宮聖誕派對影片，被俄克拉荷馬州共和黨全國委員會委員波拉德(Pam Pollard)放在臉書直播；畫面顯示數十人近距離站在白宮廊廳(Cross Hall)裡，許多人沒戴口罩，川普講話時，現場還可聽到群眾有人咳嗽。

直播影片中，川普繼續無根據地指控選舉舞弊；他說：「這當然是不尋常的一年。我們贏了選舉，只是他們不喜歡。我說這場選舉被人操縱了，而且我會一直這樣說下去。」

川普一直說下去的作法，就是直接在白宮製播一段長達46分鐘的詭異「獨白」，放上臉書，內容重述各種未經證實的大選舞弊主張；在剪接過的影片中，川普聲稱「這可能是我發表過最重要的講話」，他還預測自己所說的話「會遭到貶抑和蔑視」。

川普表示，這場大選是「徹底的災難」，他不想要重新投票，但要求「立即推翻」選舉結果。

川普反覆指控選舉出現詐欺，包括死人投票、投票機器在選舉當晚出現異常停止的現象，在搖擺州有數百萬張選票是非法的，「這次選舉遭人為操縱。每個人都知道。我不介意我輸掉一次選舉，但我要輸在一場公平選舉裡。我不想美國人民這場選舉被人偷走。」

川普還表示，他沒有勝選是「在統計學上不可能的」，連「最偉大的民調專家都不明白發生了什麼事」。