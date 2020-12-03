吐苦水、打高球、赦火雞… 川普漸失新聞量

在總統任期的最後一個月，川普雖然還在不斷發推文和視頻，但由於大多是在無根據地抱怨選舉「舞弊」，多數民眾對他已經不再關注了。(Getty Images)

紐約時報專欄作家(Gail Collins)、史蒂芬斯(Bret Stephens)日前提到：「什麼時候我們才能不必每分鐘都考慮到川普 ？」從某種程度來看，許多民眾保就已經不再關注這位美國 第45任總統了。

「大西洋月刊」(The Atlantic)報導，川普結束總統任期之後的景象將會如何，過去幾周的發展或許可以窺知一二：川普長篇大論吐苦水，扮演專家學者角色，實際上在政策討論過程裡卻絲毫發揮不了任何影響。

川普當然還是受到數千萬支持者愛戴，也有辦法從粉絲口袋募得數以百萬元計的政治獻金，但整個國家的腳步基本上已經向前邁去，把他擺在一邊了；原本一舉一動都是媒體報導焦點的川普，如今新聞量明顯已被疫情與把他打敗的對手拜登 (Joseph Biden，前譯白登)給蓋過。

報導指出，川普在即將下台之際持續傷害民主體制、政府以及政策，但過去幾天以來出現的弔詭氣氛卻是，川普抨擊言詞越來越辛辣的同一時間，卻越來越難留住全國民眾對他的注意目光。

大選日迄今，川普只在乎兩件事，除了打高爾夫球之外，就是不斷聲稱自己在這場選戰贏了拜登，除了感恩節赦免火雞儀式之外，幾乎每天都沒有公開行程。

競選團隊律師團挑戰選舉結果的各種嘗試都出師不利，川普眼睜睜看著一州又一州確認拜登勝選結果，數十起指稱選舉舞弊的訴訟則被法官陸續駁回；幾乎所有辦法都試過之後，如今川普律師團只能不斷炒冷飯。

選舉人團會議將於12月14日舉行，到時候一切都將塵埃落定。

現階段川普的角色是什麼，較貼近真實的描述是「觀察」；沒有選舉活動要跑，沒有預訂行程要參加，向來沉迷看電視的川普，現在有更多時間可以看電視。福斯新聞網(Fox News)大選之夜的報導令川普憤憤不平後，現在他大力讚揚的新聞台是規模較小的福斯對手「極限新聞」(Newsmax)及「一個美國新聞網」(One America News Network)。

明年1月底之後，川普並不會完全消失，更不會保持沉默，但願意聽他說話、願意在乎他的美國民眾將會減少很多。