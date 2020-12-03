WSJ：相比2009年金融危機 拜登2021年接手的經濟情勢佳、選擇少

民主黨總統當選人拜登 (Joseph Biden，前譯白登)在擔任歐巴馬的副總統時，就已具備面對經濟危機的經驗；但目前受到新冠疫情衝擊的經濟逐漸復甦，疫苗也即將獲批准推出，疫情可能逐漸緩解；華爾街日報分析，與2009年金融危機相比，拜登面臨的經濟情勢較佳，但政策上的選擇卻較少。

目前財政政策選擇有限，還得仰賴國會通過；2009年，民主黨同時掌握參院和眾院多數優勢；而若共和黨在下個月喬治亞州參議員複選至少取得一席，便能持續掌控參院，擋下紓困 案，避免陷入更深的財政赤字。

被拜登提名擔任財政部長的聯準會 前主席葉倫(Janet Yellen)說：「疫情和經濟衰退導致慘重損失，迅速推出相關措施相當關鍵，無所作為將產生更大的傷害。」

拜登2009年上任副總統時，景氣衰退已持續一年，之後又持續五個月；經濟表現低於預期5%，失業率從7%往上攀升。

但目前經濟表現低於預期3%，失業率已從4月的14.7%高峰下降至10月的6.9%；雖然染疫和住院人數增加，但疫苗即將正式推出，在2021年中便能廣泛使用；而且3月通過的紓困法案(CARES Act)金額高達2兆2000億元，與其他紓困法案加總，更超過歐巴馬時期的振興方案。

報導指出，不過拜登在政策上施力點有限，即便聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)有意出手援助，但現已「彈盡援絕」；現在利率趨近於零，長期利率低於1%；而2008和2009年間，利率仍在3%上下，給予聯準會透過大規模收購債券，達到降息效果的空間。

此外，拜登還面臨一大難題，財政部長米努勤(Steven Mnuchin)日前表示將在今年底，縮減各項紓困案提供的市場支持計畫，並要求聯準會退回4300億元還未運用的資金。同時也將加速推動房利美(Fannie Mae)和房地美(Freddie Mac)的私有化；如此一來，將弱化提供房市的貸款保證，讓拜登更綁手綁腳。