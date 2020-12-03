拜登：上任將維持對中國加關稅…暫不啟動任何貿易協議

圖為拜登2日下午抵達德拉瓦州威明頓皇后劇院，出席虛擬圓桌會議。(美聯社)

總統當選人拜登 (Joseph Biden，前譯白登)1日晚間接受紐約時報專欄作家佛里曼(Thomas Friedman)訪問時表示，他上任後將維持現任總統川普對中施加的關稅和達成的貿易協議，不會立即採取動作，不會自我設限；拜登並說，在完成對國內的投資前，不會啟動任何貿易協議。

拜登也提到，處理對中關係，「最重要的就是影響力(leverage)，在我看來，我們(指美國 )還沒有。」

拜登說，他上任後第一步，將全面檢視與中國所有現存協議；與歐亞傳統盟友協商，至少彼此取得共識，可進一步發展一致的戰略。

當川普關注中國對美國造成的貿易赤字，掀起貿易戰；拜登說，他的目標將是面對中國的不當行為上取得進展的貿易政策，包括中方竊取智慧財產權、 傾銷貨品、非法補貼，以及強迫美國公司向中方同行進行技術轉移。

佛里曼除了是專欄作家，也是探討全球化著作「世界是平的」作者，對經濟和能源議題著墨甚深，他1日晚間以電話訪問拜登，兩人對談1小時；這是拜登在當選後，第二次接受專訪，也是他首度在選後談及中國等外交政策；拜登與副總統當選人賀錦麗3日晚間將一起接受美國有線電視新聞網(CNN)專訪。

佛里曼在專欄寫道，若拜登策略全面推行，對中國來說不是好消息。

川普在選舉前致力「抹紅拜登」，稱「若拜登當選，則美國製造變成中國製造」，「中國將擁有我們這個國家」。

但拜登告訴佛里曼，上任後不會立即取消川普對中國加徵的25%關稅，或美中第一階段貿易協議。

拜登也提出投資美國的願景，他將以能源、生技、先進材料與人工智慧，作為政府大規模投資研究的領域。

拜登說，「在我們完成上述對國內與美國勞工的投資及教育投入前，我不會跟任何人啟動任何貿易協議。」

對積極尋求和美國簽訂雙邊貿易協議(BTA)的台灣蔡英文政府而言，拜登「不啟動任何貿易協議」的說法，似乎也不是一項正面的訊息。

佛里曼關注拜登是否維持選前對伊朗 政策的立場，拜登當時說，若伊朗恢復遵守核協議內容，美國將重新加入協議，啟動後續談判，並且取消現任總統川普對伊朗的制裁；拜登表示將維持這項觀點，「這很難，但沒錯。」

拜登說，維持該區域穩定最好方式，是應對核子計畫；對拜登團隊來說，伊朗持續發展核武，將直接威脅區域安全和美國國家利益等。

拜登提到，將與盟國和盟友協商，進行談判且達成後續協議，以約束和延長對伊朗的核武約束，解決導彈問題。

「美國始終可選擇在必要時取消制裁，伊朗很清楚這一點。」拜登說。

在專訪前夕，伊朗核武科學家法克里薩德(Mohsen Fakhrizadeh)遇害，伊朗政府認為與美國暗中支持有關；拜登並未觸及這起暗殺事件對伊朗政策造成的影響，也不確定這會不會對美伊重返談判桌增添難度。