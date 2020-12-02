扼殺低薪者美夢…工作簽證高薪優先 遭法官駁回

國安部取消H-1B抽籤的新規，遭加州法官駁回。(Getty Images)

今年10月，川普 政府宣布更改H-1B工作簽證 規定，取消原本的抽籤制，改以薪水高低做為核發標準，從事低薪工作的外籍人士獲得簽證機會受到大幅限縮；這項新規1日遭加州北區聯邦法院法官懷特(Jeffrey White)駁回。

根據國土安全部10月間公布新規，H-1B工作簽證者薪資收入將分為四級，收入最高者將獲優先考量，若有剩餘名額則將輪到下一個收入等級的申請者。

根據統計，2019會計年度核准通過的所有H-1B工作簽證中，高達六成屬於薪資等級較低的第一級、第二級，也就是低於當地年薪中位數的低薪工作；官員指出，新制上路後，第一級低薪工作再也無法讓外籍人士取得H-1B工作簽證，第二級薪資工作只有75%能申請成功。

國安部官員說，更改H-1B工作簽證規定為優先要務，因為美國勞工受到新冠疫情影響嚴重失業，如果以薪水高低做為工作簽證核發衡量，過去幾年來核發的工作簽證，約有三分之一如今將無法申請過關；根據川普政府規畫，新規將於2022會計年度之前上路。

加州北區聯邦法院法官懷特1日裁決指出，聯邦政府對於工作簽證規定修改，並沒有遵循透明化程序，川普政府聲稱修改規定是因疫情期間失業問題嚴重而做出緊急因應，如此論述其實站不住腳，因為川普政府研議這套措施已經頗長一段時間，直到今年10月才對外公開。

在這起案件中，美國商會(U.S. Chamber of Commerce)與包括加州理工學院(California Institute of Technology)和史丹福大學(Stanford University)在內的多所加州大學，在加州對聯邦政府提告，指控川普政府工作簽證新規缺乏正當理由。

懷特在23頁的裁決書中寫道，疫情並非被告可以掌握，但被告絕對有權限可以盡早採取必要行動；懷特也指出，被告無法證明更改工作簽證規定是基於良好理由，也沒有依照行政程序法(Administrative Procedure Act)規定對於修改規定預先通知並接受各界討論。

美國每年核發大約8萬5000個H-1B工作簽證名額，適用領域包括科技、工程、醫學等，效期三年，屆滿可申請更新；目前美國國內約有60萬名H-1B工作簽證持有人，絕大多數來自中國和印度。

國安部宣布H-1B工作簽證新規的時間，是在2020年大選日的最後倒數幾周，新規內容符合川普上台後大規模限縮所有項目合法移民的政策主軸。