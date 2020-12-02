白登內閣經濟團隊 高盛淡出 黑石勢力搶進

總統當選人白登公布其準內閣官員人選，經濟團隊中，狄斯(Brian Deese)出掌國家經濟委員會，亞德耶莫(Adewale Adeyemo)擔任財政部 副部長，媒體注意到兩人都曾在黑石公司(BlackRock Inc.)任職高層，相形之下，以往類似職位，都由擁有高盛 集團(Goldman Sachs Group Inc.)背景的財經人士出任，適足以顯示兩公司影響力的消長。

彭博新聞1日報導，狄斯主持黑石的永續投資 事業，而亞德耶莫曾是黑石執行長芬克(Larry Fink)的前高階顧問兼副幕僚長。彭博社認為，兩人出任未來白登政府財經高職，讓黑石這家龐大投資機構變成華爾街康莊大道之一，可通往白宮權力的巡廊。

扮演溫床角色，培育過去、未來財經決策官員，以往是高盛集團的事，以至於高盛被暱稱為「政府的高盛」。如今人才出自黑石，這家歷史32年、備受尊重的債券公司，已躍升為美國財經界的要角。

黑石目前營運的資產超過7兆8000億元，管理金額之大為民營公司之首，也是最具影響的大公司之一；黑石在全球領導低成本的指數股票型基金，革新投資業也顛覆現有的共同基金。

各界目前千方百計想穩定美國2020年經濟，黑石規模之大，因此角色最為吃重；今年3月，新冠肺炎疫情引發恐慌性債券拋售，聯準會便徵召黑石來主持第三大的債券收購計畫。

總部設在紐約的黑石近些年聘請十多名歐巴馬政府的前官員，包括前國安顧問、氣候政策高級顧問、聯準會前副主席，還有好多位白宮、財政部及聯準會的經濟學者。白登籌組執政團隊，預計好些黑石人馬將「班師回朝」。黑石高層則婉拒評論此事。

芬克本人曾被視為繼蓋特納(Timothy Geithner)之後出任財政部長的熱門人選，只是在今年更早時候，他便向公司高層團隊表示，自己不想去華府任職，要繼續留在黑石；當時好些財經高手也覬覦黑石執行長職位。