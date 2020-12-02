我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被控非法集結 黃之鋒遭判刑13.5個月

H-1B工作簽證「高薪優先」遭法官駁回

財長米努勤：額外疫情紓困延宕久 「跛鴨議程」也要過

編譯陳韻涵／綜合1日電
財政部長米努勤（圖）與眾院議長波洛西1日就政府預算磋商。（歐新社）
財政部長米努勤（圖）與眾院議長波洛西1日就政府預算磋商。（歐新社）

財政部長米努勤(Steven Mnuchin)與眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)1日就政府預算磋商，確保政府預算足夠，不會在11日關門；另據參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)1日表示，任何就新冠肺炎疫情紓困達成的法案內容都會列入年終預算案中，意即參院共和黨將堅持較小規模的紓困方案。

米努勤表示，維持政府運作是首要之務，預期雙方稍晚會對開支達成協議，避免政府停止運作，「額外的疫情紓困延遲多時，必須在跛鴨議程中通過」。

國會3月通過2兆元的紓困計畫後，第二輪紓困談判自7月來延宕至今；波洛西與米努勤重啟磋商後，許多國會議員盼多項條款於年底前到期前，通過第二輪紓困計畫。

部分共和黨對高層重啟磋商的消息感到振奮，這是兩人在大選結束以來首次會商，共和黨人認為，談判困難但可能達成共識。

共和黨人擔心米努勤對民主黨讓步太多，波洛西與米努勤於大選前著眼約1兆8000萬元預算，兩黨1日公布的計畫則為9080億元；換言之，共和黨認為，若非米努勤負責談判，或許能夠達成更激進的結果。

兩黨議員亟欲通過第二輪紓困法案，目前參院公布的9080億元方案雖然比民主黨要求的2兆元還低，但高於共和黨參議員夏季討論的5000億元。

麥康諾表示，最終會通過一個方案，時間緊迫，再過幾周就要面臨聖誕節和新年休會。 「我們沒有時間蹉跎，只剩幾周」；他說：「顯然需要兩黨支持在國會通關，還需要總統簽署。」麥康諾說：「我們確實撰寫法案條文，還是只是列要點？我認為制定法律的關鍵是總統願意簽署，讓它成案。」

麥康諾說，不能等到2021年才通過聯邦紓困因應全美目前新冠肺炎病例激增的情況，「我們同意的一件事是，等到明年不是答案，我們需要聚焦紓困法案，以及我們達成共識的所有議題」。

紓困 米努勤 共和黨

上一則

白登內閣經濟團隊 高盛淡出 黑石勢力搶進

下一則

CNN：白登就職百日內 首要處理紓困法案

延伸閱讀

白登、鮑爾呼籲國會快推紓困 兩黨領袖各提新版本

白登、鮑爾呼籲國會快推紓困 兩黨領袖各提新版本
兩黨無共識…年底前不會有第2張紓困支票

兩黨無共識…年底前不會有第2張紓困支票
新政能否落實？就看白登如何交手麥康諾

新政能否落實？就看白登如何交手麥康諾
分析：白登與麥康諾互動關係 攸關新政府政策落實

分析：白登與麥康諾互動關係 攸關新政府政策落實

熱門新聞

謝家華(左)是第一千金伊凡卡(左三)的好友。(取自伊凡卡推特)

「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

2020-11-28 22:59
川普的私人律師朱利安尼19日在記者會上，因流汗致使妝容出糗，被川普責怪。(Getty Images)

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

2020-11-23 23:07

1張圖看疫情：全美確診破1372萬 德州、加州同破125萬

2020-12-02 03:00
白登競選團隊多名幕僚透露，歐巴馬團隊來卡位收割，某些幕僚為此憤憤不平。(美聯社)

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

2020-11-24 11:26
川普總統25日宣布特赦前國安顧問佛林，會不會或能不能特赦自己也成為外界關注的焦點。(美聯社)

憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？

2020-11-25 20:44
Zappos的創辦人謝家華因火災受傷去世，康乃狄克州法醫中心指出，死因為嗆傷引發併發症。（路透）

謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外

2020-11-30 18:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情
白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格

白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格
火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖

火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖
彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬

彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬
一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元

一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元