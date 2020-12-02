財長米努勤：額外疫情紓困延宕久 「跛鴨議程」也要過

財政部長米努勤（圖）與眾院議長波洛西1日就政府預算磋商。（歐新社）

財政部長米努勤 (Steven Mnuchin)與眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)1日就政府預算磋商，確保政府預算足夠，不會在11日關門；另據參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)1日表示，任何就新冠肺炎疫情紓困 達成的法案內容都會列入年終預算案中，意即參院共和黨 將堅持較小規模的紓困方案。

米努勤表示，維持政府運作是首要之務，預期雙方稍晚會對開支達成協議，避免政府停止運作，「額外的疫情紓困延遲多時，必須在跛鴨議程中通過」。

國會3月通過2兆元的紓困計畫後，第二輪紓困談判自7月來延宕至今；波洛西與米努勤重啟磋商後，許多國會議員盼多項條款於年底前到期前，通過第二輪紓困計畫。

部分共和黨對高層重啟磋商的消息感到振奮，這是兩人在大選結束以來首次會商，共和黨人認為，談判困難但可能達成共識。

共和黨人擔心米努勤對民主黨讓步太多，波洛西與米努勤於大選前著眼約1兆8000萬元預算，兩黨1日公布的計畫則為9080億元；換言之，共和黨認為，若非米努勤負責談判，或許能夠達成更激進的結果。

兩黨議員亟欲通過第二輪紓困法案，目前參院公布的9080億元方案雖然比民主黨要求的2兆元還低，但高於共和黨參議員夏季討論的5000億元。

麥康諾表示，最終會通過一個方案，時間緊迫，再過幾周就要面臨聖誕節和新年休會。 「我們沒有時間蹉跎，只剩幾周」；他說：「顯然需要兩黨支持在國會通關，還需要總統簽署。」麥康諾說：「我們確實撰寫法案條文，還是只是列要點？我認為制定法律的關鍵是總統願意簽署，讓它成案。」

麥康諾說，不能等到2021年才通過聯邦紓困因應全美目前新冠肺炎病例激增的情況，「我們同意的一件事是，等到明年不是答案，我們需要聚焦紓困法案，以及我們達成共識的所有議題」。