CNN：白登就職百日內 首要處理紓困法案

CNN報導，白登交接團隊表示，白登上任百日內有兩大計畫，一為通過新紓困案，二為發布一系列行政命令推動競選時承諾。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)報導，白登 交接團隊表示，白登上任百日內有兩大計畫，一為通過新紓困 案，二為發布一系列行政命令推動競選時承諾，包括控制新冠疫情、推動經濟復甦、打擊種族不公等優先任務；與此同時，白登將接手美國史上大規模的疫苗分發和接種行動。

刺激經濟法案可能取決於喬治亞州1月參院複選結果，若參院未來持續由共和黨聯邦參議員麥康諾(Mitch McConnell)主導，白登的計畫就會被從頭檢視，白登擬在上任百日內送到國會的移民法案也可能胎死腹中。

不過內部消息人士表示，控制日益惡化的新冠疫情並非白登首要考量。

若參、眾兩院分別由共和黨和民主黨 拿下，或者民主黨以些微多數主導兩院，這表示重大議案可能需要兩黨協商，或者要求民主黨內部統一歧見，否則未來之路恐複雜多舛；消息人士指出，白登擬在12月向大眾公告新政府首要政策。

白登交接團隊連月思考白登甫進白宮可即刻採取的單方面行動；目前尚無確切方針，但一名交接團隊人員表示，白登會考慮手上多種選擇。

白登上周接受國家廣播公司(NBC)訪問時特別指出新冠紓困方案，致力確保幫助到最弱勢的族群，並且資助財政緊縮的州與地方政府；他也表示，醫護勞工和第一線人員應優先接種新冠疫苗。

白登承諾推動法案，為1100萬名無照移民提供取得公民權的途徑，他也有意利用行政權取消學貸，並撤除川普部分「非常有害」的行政行動，尤其是氣候變遷議題；他上任「第一天」計畫還包括即刻重新加入巴黎氣候協定和世界衛生組織(WHO)。

白登上任後有一系列待辦事項，他承諾優先擬定「防止婦女受暴法案」(Violence Against Women Act)，透過聯邦資源對抗針對跨性別女性的暴力；他也擬恢復聯邦員工組織和集體協商的權益，並禁止白宮幕僚和政府人員不當影響司法部調查與訴訟，違者革職。