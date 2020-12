「援助將至」白登介紹財經閣員 稱團隊已準備好

總統當選人白登1日介紹葉倫(上中)出任財政部長,亞德耶莫(上右)擔任副財長,譚頓(下中)任行政管理和預算局局長;魯斯(上左)任經濟顧問委員會主席;伯恩斯坦(下左)和布榭(下右)擔任經濟顧問委員會的委員。(Getty Images)

總統當選人白登1日介紹他的財經團隊。(Getty Images)

總統當選人白登 1日在德拉瓦州舉行記者會,介紹財經閣員時表示,目前情況艱難,但「援助將至」(help is on the way),呼籲國會在政權交接期間,儘速通過紓困 法案,並稱這只是剛開始,他的團隊已準備好,要在下一屆國會推動計畫,以解決眼前的多重危機。

白登說,國會必須合作通過健全的紓困法案,以解決這些緊急需求;在過渡會期通過任何法案都只是個開始,交接團隊已準備好要在下一屆國會推動的計畫,都是為了解決目前美國 面臨的多重危機,尤其是經濟和新冠危機。

白登表示,財經團隊第一天就會上工,快速行動已復甦經濟;他們將會協助制定「重建美好」計畫,將帶來1860萬個工作機會。

白登1日介紹葉倫出任財政部長,歐巴馬政府時期的資深國際經濟顧問亞德耶莫(Adewale Adeyemo)擔任副財長,華府智庫美國進步中心執行長譚頓(Neera Tanden)將擔任行政管理和預算局局長;普林斯頓大學經濟學家魯斯(Cecilia Rouse)將為經濟顧問委員會主席;白登競選團隊的兩位經濟顧問,伯恩斯坦(Jared Bernstein)和布榭(Heather Boushey)擔任經濟顧問委員會的委員。

白登表示,這支第一流且有經驗的財經團隊,將協助美國度過疫情帶來的危機,打造比過去更好的經濟,目標是確保商家和學校安全開放。

白登強調失業對美國社會和經濟帶來的影響,並以自己父親過去面臨失業打擊為例說,父親當年告訴他,「我不期待政府解決我的問題,但我期待他們了解我的問題」,新政府的財經團隊了解。

白登提到他提名的財政部長葉倫(Janet Yellen)說,葉倫是紐約布魯克林區勞工家庭出身的女兒,從未忘記自己出身何處,葉倫的專長在就業與工作尊嚴,了解工作對人們及其社區的意義。

葉倫在致詞時提到自己的父親說,父親從醫學院畢業時遇上經濟大蕭條,他在布魯克林碼頭附近成家,與製造業和運輸業為伍,樓上是住家、地下室幫人看病,他們經常討論工作對每個人的意義,失業代表著財務問題、家庭問題、健康問題及失去尊嚴和自我價值。

葉倫說,如今美國再度面臨歷史性危機,疫情和經濟倒退給多數人造成巨大損失,尤其是最弱勢的族群。

為了恢復並打造更好的經濟,葉倫表示,她將重建基礎設施,創造更好就業機會,投資勞動力,促進種族平等,以確保經濟復甦惠及所有人。

白登上月29日在家和狗玩扭傷腳,右腳中足處被發現有髮絲狀骨折,他在現身主持記者會前,告訴在場守候的記者自己狀況良好,還抬起右腳展示他穿著護靴;華盛頓郵報報導,白登走路一切正常,看起來沒有困難。

