「援助將至」白登介紹財經閣員 稱團隊已準備好

總統當選人白登1日介紹葉倫(上中)出任財政部長，亞德耶莫(上右)擔任副財長，譚頓(下中)任行政管理和預算局局長；魯斯(上左)任經濟顧問委員會主席；伯恩斯坦(下左)和布榭(下右)擔任經濟顧問委員會的委員。(Getty Images)

總統當選人白登1日介紹他的財經團隊。(Getty Images)

總統當選人白登 1日在德拉瓦州舉行記者會，介紹財經閣員時表示，目前情況艱難，但「援助將至」(help is on the way)，呼籲國會在政權交接期間，儘速通過紓困 法案，並稱這只是剛開始，他的團隊已準備好，要在下一屆國會推動計畫，以解決眼前的多重危機。

白登說，國會必須合作通過健全的紓困法案，以解決這些緊急需求；在過渡會期通過任何法案都只是個開始，交接團隊已準備好要在下一屆國會推動的計畫，都是為了解決目前美國 面臨的多重危機，尤其是經濟和新冠危機。

來源：CNBC Television

白登表示，財經團隊第一天就會上工，快速行動已復甦經濟；他們將會協助制定「重建美好」計畫，將帶來1860萬個工作機會。

白登1日介紹葉倫出任財政部長，歐巴馬政府時期的資深國際經濟顧問亞德耶莫(Adewale Adeyemo)擔任副財長，華府智庫美國進步中心執行長譚頓(Neera Tanden)將擔任行政管理和預算局局長；普林斯頓大學經濟學家魯斯(Cecilia Rouse)將為經濟顧問委員會主席；白登競選團隊的兩位經濟顧問，伯恩斯坦(Jared Bernstein)和布榭(Heather Boushey)擔任經濟顧問委員會的委員。

白登表示，這支第一流且有經驗的財經團隊，將協助美國度過疫情帶來的危機，打造比過去更好的經濟，目標是確保商家和學校安全開放。

白登強調失業對美國社會和經濟帶來的影響，並以自己父親過去面臨失業打擊為例說，父親當年告訴他，「我不期待政府解決我的問題，但我期待他們了解我的問題」，新政府的財經團隊了解。

白登提到他提名的財政部長葉倫(Janet Yellen)說，葉倫是紐約布魯克林區勞工家庭出身的女兒，從未忘記自己出身何處，葉倫的專長在就業與工作尊嚴，了解工作對人們及其社區的意義。

葉倫在致詞時提到自己的父親說，父親從醫學院畢業時遇上經濟大蕭條，他在布魯克林碼頭附近成家，與製造業和運輸業為伍，樓上是住家、地下室幫人看病，他們經常討論工作對每個人的意義，失業代表著財務問題、家庭問題、健康問題及失去尊嚴和自我價值。

來源：NBC News

葉倫說，如今美國再度面臨歷史性危機，疫情和經濟倒退給多數人造成巨大損失，尤其是最弱勢的族群。

為了恢復並打造更好的經濟，葉倫表示，她將重建基礎設施，創造更好就業機會，投資勞動力，促進種族平等，以確保經濟復甦惠及所有人。

白登上月29日在家和狗玩扭傷腳，右腳中足處被發現有髮絲狀骨折，他在現身主持記者會前，告訴在場守候的記者自己狀況良好，還抬起右腳展示他穿著護靴；華盛頓郵報報導，白登走路一切正常，看起來沒有困難。

來源：Guardian News