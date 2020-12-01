疫苗注射 肥胖、成人優先打 兒童還要等等

CDC正考慮將舫過於肥胖者，列入優先施打新冠疫苗的高危人群。(美聯社)

新冠肺炎疫苗 即將問世，而誰可先接受疫苗已成為熱議話題；聯邦疾病防治中心(CDC)將評估接種疫苗的優先順序，可能讓肥胖 者優先接受注射；國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)也表示，疫苗必須先讓健康的成人注射確定安全有效，才能輪到兒童，至少還得等上好幾個月。

CDC顧問將在12月1日進行會議，討論疫苗注射順序；其中肥胖被認為是讓新冠肺炎病情加劇的重要因素，因此肥胖者可能被列為優先注射；CDC目前初步規劃出四個群體得以優先注射，包括醫護人員、重點領域與必要勞工、老年人，與包括「嚴重肥胖」在內有過往病史的民眾。

不過目前尚未得知CDC免疫防治諮詢委員會(Advisory Committee for Immunization Practices)，將如何細分上述幾類群體的優先順序。

過去肥胖對新冠肺炎的影響較被忽略，但研究指出，肥胖確實提升病患住院率和死亡率；一直以來，醫學專家不斷討論高血壓和第二型糖尿病如何提高新冠肺炎患者的死亡率。

上述兩種疾病在肥長者身上相當常見，因此讓專家更難以判定，肥胖是否為病情加劇的最大因素。

北卡羅來納大學肥胖專家帕普金(Barry Popkin)和研究團隊發現，與一般人相比，若肥胖者感染新冠肺炎，住院的比例高了113%，被送進加護病房比例也多了74%，死亡率則上升48%。

關於疫苗分配議題，佛奇警告距離孩童接受疫苗注射還必須等上好幾個月；醫生必須先確認疫苗在成人身上安全有效，才能為兒童施打。

「還會需要好幾個月。」佛奇說，「當你研發出新疫苗，你想要確定對兒童與孕婦等較風險較高的族群是安全的。因此注射前，必須確認在一般成人身上有一定程度的效力和安全性。」