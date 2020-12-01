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白宮防疫顧問阿特拉斯辭職：祝福白登！

編譯陳韻涵／綜合30日電  
上任不到半年的白宮防疫顧問史特拉傳出12月1日辭職。(美聯社)
上任不到半年的白宮防疫顧問史特拉傳出12月1日辭職。(美聯社)

行事充滿爭議的川普總統的新冠肺炎疫情顧問阿特拉斯(Scott Atlas)11月30日辭去白宮抗疫顧問一職。

福斯新聞(Fox News)報導，阿特拉斯8月加入川普團隊，屬於「特殊政府職員」(Special Government Employee)，130天的任期將於本周屆滿。

福斯新聞獨家取得阿特拉斯30日提交的辭職信，信上日期為12月1日。

阿特拉斯沒有傳染病學背景，而是史丹福大學前放射學專家，他擔任白宮防疫顧問期間常與白宮防疫小組成員發生嫌隙，聯邦疾病防治中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield)夏季時批評「他所言全錯」；阿特拉斯駁斥稱他給總統的建議都是根據「當下的科學證據」。

「我寫信辭去美國總統特別顧問的職位。」阿特拉斯在辭職信中，感謝川普給他服務國人的機會與殊榮，讚揚川普政府對抗新冠肺炎疫情的努力，也祝福即將接任的白登政府。

阿特拉斯向來挨批解封重啟，嚴重危害國人性命；但他解釋：「儘管有許多人不認同，意見交流總是能換來科學事實，這正是文明社會的基礎。」

阿特拉斯頌揚「神速任務」(Operation Warp Speed)及其團隊達成疫苗研發與配送的承諾。

在疫苗方面，川普政府可望於本周配發首批疫苗給前線醫療人員施打，川普在感恩節當天呼籲白登，應該認可堪稱「醫學奇蹟」的疫苗。

「白登未能成功對抗流感H1N1和豬流感。」川普說：「別讓他因為我推動達成的疫苗而獲得功勞，我們以神速達成前所未見的創舉。」

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)訂12月10日審查輝瑞(Pfizer)藥廠和德國BioNTech共同研發、效能達90%的疫苗。

生技藥廠莫德納(Moderna)的疫苗宣稱有94.5%效能，英國藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)的效能則在62%到90%之間，依病患施打劑量而異。

衛生福利部長阿查爾(Alex Azar)30日表示，疫苗將在FDA核准後24小時配發到「養老院、醫院和藥局。」

疫苗 川普 白宮

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