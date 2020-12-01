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兩大字典破天荒所見相同：年度代表字pandemic(大流行)

記者顏伶如／綜合報導
韋氏字典30日宣布今年的年度代表字是「病毒大流行」。(美聯社)
韋氏字典30日宣布今年的年度代表字是「病毒大流行」。(美聯社)

2020年度代表字如何選擇，韋氏大詞典(Merriam-Webster)與字典網站(Dictionary.com)英雄所見略同，30日均公布「大流行」(pandemic)為最能代表今年的一個字，創下年度代表字一模一樣的空前紀錄。

疾病流行的強度主要區分為地方性(endemic)、流行性(epidemic)和大流行。

韋氏大詞典主編索克洛斯基(Peter Sokolowski)指出，「pandemic」一字源於拉丁文及希臘文，字首「pan」代表「全部」，「demos」則有「人口」意涵，「民主」(democracy)一詞字根相同；「pandemic」最早在1600年代中期出現，除了有廣泛之意，還特別用來描述1660年代的傳染疾病。

索克洛斯基指出，挑選「pandemic」做為年度代表字，應該不令人意外。他說，重大新聞報導當中經常出現與這個字有關的專業術語，大流行這個字不僅是個專業詞彙，如今已經變得普及。

他說：「或許在未來，當我們提起這段期間的時候，可能都會用到這個字。」

不過，牛津英語詞典(Oxford English Dictionary)則發表長達16頁的聲明表示，無法僅僅選出單一個字做為2020年的年度代表字(word of the year)，因為原本屬於專門領域的詞彙，隨著新冠病毒疫情發生，慢慢融入主流社會。

字典網站資深研究編輯凱利(John Kelly)表示，在今年3月11日當天，字典網站上查尋「pandemic」這個字的次數，比平常相比突然爆增13500%；世界衛生組織(WHO)就在這一天，公布界定新冠病毒為可能威脅全球健康的大流行疾病。

凱利表示，這一天「pandemic」單字查尋的增加幅度「非常龐大」，而更值得注意的另一個現象是，「pandemic」這個字在2020年一整年當中，在字典網站上的查尋量始終居高不下。

他表示，月復一月，「pandemic」在字典網站查尋次數都比平常多出1000%左右，今年大半年時間裡，這個字都位居字典網站最熱門查尋單字排行榜的最前面10%。

索克洛斯基也說，在3月11日當天，韋氏大詞典網站的「pandemic」單字查尋次數，比平常增加了115806%。

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