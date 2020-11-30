民主黨溫和派轟、高層譴責…「極左派」加緊施壓白登

民主黨11月國會改選選情不如預期，眾院優勢大幅縮減，參院 極可能仍由共和黨 掌權，所以民主黨左派遭逢黨高層譴責，指其極左主張嚇跑選民，總統當選人白登 的溫和派盟友也質疑左派，但左派也有人新當選國會議員，面對基本盤的壓力，他們主張是自己基本盤的支持，白登才能當選，故仍將追求影響白登政府的路線。

「華盛頓郵報」29日報導，比如非裔的鮑曼(Jamaal Bowman)、街頭戰將蔻瑞‧布希(Cori Bush)，都把同黨籍現任眾議員拉下馬，當選新科眾議員。鮑曼最近與白登團隊私下電話交談，請白登考慮特定的內閣人事任命；布希還與眾院多數黨黨鞭克萊本(James Clyburn)談論過「取消警方預算」這個「集結號」。

雖面臨黨高層責備，又與溫和派的白登氣質不合，但自由派必須實踐自己的承諾，通過攸關氣候變化的立法，克服經濟的貧富不均。

華盛頓州出身的普拉蜜拉．賈亞帕(Pramila Jayapal)表示，選後人們指責進步派毀了國會選情，真搞不懂為何如此；她認為若不是進步派催出選民，民主黨恐怕無法贏得白宮。她跟其他進步派主張，民主黨若想讓基本盤加能，在2022期中選獲勝，黨高層必須傾聽他們的意見。

自由派事實上已有所斬獲。白登擬任命前聯準會主席葉倫出任財政部長，前國務卿柯瑞(John F. Kerry)擔任氣候問題特使，另外，參院司法委員會成員、加州選出的聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)遭到自由派砲轟，已經退出參院司法委員會。

但自由派正加緊施壓，要白登做得更多。白登已保證就任後將簽署一波行政命令，如重返巴黎氣候協定、扭轉川普退出世衛，撤消穆斯林國家民眾赴美旅遊禁令，另恢復「夢想生」留在美國的施政。

但自由派還敦促白登祭出更多行政命令，比如調高聯邦合約工最低薪、疫情期間立即免除全國學生貸款，另外，若是無法跟參院共和黨領袖達成協議，也要搬更多錢來做新冠紓困。自由派擔心白登想跟共和黨跨黨派合作，設法團結全國，結果反而讓共和黨得勢；許多共和黨到今天都還跟風川普總統，不承認白登當選，白登若向他們讓步，未免太傻太天真。