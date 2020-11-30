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白登與領養狗玩耍扭傷腳踝 川普推特祝福：早日康復

編譯林梅婕／綜合29日電
78歲白登在與家犬Major玩時扭傷。白登領養兩隻狗，都準備帶往白宮。(美聯社)
78歲白登在與家犬Major玩時扭傷。白登領養兩隻狗，都準備帶往白宮。(美聯社)

民主黨總統當選人白登(Joe Biden)28日與自家寵物犬Major嬉戲時，不慎滑倒且扭傷右腳腳踝，為謹慎起見白登已接受骨科醫師和X光的檢查；根據醫師的聲明，白登除了扭傷並沒有骨折或其他傷害。

川普總統29日在推特上分享一段白登走出骨科診所的影片，並寫下祝福：「早日康復！」

白登的家庭醫師奧康納(Kevin O'Connor)29日表示：「白登的右腳扭傷，初步X光判斷並無明顯的骨折，但我們還是會進行電腦斷層掃瞄，確認更詳細的狀況。」

白登的醫師團隊指出，未來幾周白登都需要穿輔助靴走路；雖然初步X光並沒有看到其他傷痕，但29日稍晚奧康納更新白登的傷勢指出，根據電腦斷層的結果顯示，白登足部中間的楔形骨有一條髮線般的裂痕。

根據白登辦公室29日指出，白登受傷後「出於謹慎考慮」，自認應接受骨科醫師檢查；今年11月20日剛過78歲生日的白登，將成為美國史上年紀最大的總統。

華盛頓大學醫學系協會(The George Washington Medical Faculty Associates)執行醫科的主任奧康納，自2009年起開始擔任白燈的家庭醫師；儘管白登年事已高，但其團隊在競選期間所釋出的病史和健康報告顯示，白登健康狀況並沒有問題。

奧康納在白登的健康報告中稱呼白登是一位「健康、活力旺盛的77歲男性，足以承擔總統職位所需的責任和任務執行」。

白登家中共有兩隻德國牧養犬，即Major和Champ，白登於2018年透過「德拉瓦人道機構」(Delaware Humane Association，簡稱DHA)領養Major，Major也將成為入住白宮的第一隻搜救犬；而Champ則是在2008年12月，白登當選副總統後的幾周後加入白登家族，與白登一家相伴12個年頭。

川普總統為美國第十一任總統詹姆斯·諾克斯·波爾克(James Knox Polk)後，120年來首位任職總統期間未按照白宮傳統養狗的總統，甚至多次發表「養狗很虛偽」、「沒有時間遛狗」等言論；但白登若明年順利上任後，民眾將再次看到狗狗出沒在白宮的景象；據稱，未來白登也有養貓的計畫。

總統當選人白登29日因為腳扭傷，送醫檢查，車隊抵達診所。(Getty Image...
總統當選人白登29日因為腳扭傷，送醫檢查，車隊抵達診所。(Getty Images)

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