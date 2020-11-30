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白登將公布經濟團隊 倪拉譚頓率眾「女力」吸睛

編譯陳韻涵／綜合29日電

民主黨總統當選人白登有意提名自由派與溫和派組成的經濟團隊，與財政部長提名人葉倫(Janet Yellen)合作，對抗疫情帶來的嚴峻經濟困境；在聯絡室團隊成員方面，則由競選副總幹事凱特‧貝汀費爾德(Kate Bedingfield)領導清一色女性成員。

白登29日在家鄉德拉瓦州威明頓市提名任命華府中間偏左派智庫「美國進步中心」(CAP)執行長倪拉‧譚頓(Neera Tanden)為白宮預算管理局(OMB)局長，指派普林斯頓大學(Princeton University)勞動經濟學者瑟希利亞魯斯(Cecilia Rouse)為經濟顧問委員會(CEA)主席，並挑選擇歐巴馬政府時期的資深國際經濟顧問亞德耶莫(Adewale "Wally" Adeyemo)擔任葉倫的副手。

另據消息人士透露，白登將請競選團隊的兩位經濟顧問，伯恩斯坦(Jared Bernstein)和希瑟布榭(Heather Boushey)擔任CEA委員。

白登與副總統當選人賀錦麗訂12月1日在德拉瓦州威明頓宣布經濟團隊人選，因應就任後馬上要面對數以百萬計美國人因為疫情而失業、冬季就業成長緩慢的挑戰。

進步派刺激經濟 恐遭國會阻撓

白登的經濟團隊包括許多高調的進步派刺激經濟倡議者，有助經濟快速回歸疫前健康狀態，但可能面臨國會的強力阻撓。

這個顧問團隊已倡議擴張政府支出以達長程經濟潛力聞名，投資領域包括教育、基礎建設和綠色經濟，以及改變造成種族經濟部平等的政策。

魯斯、伯恩斯坦、亞德耶莫都在歐巴馬任內扮演拯救金融危機夢魘的要角。

在聯絡室團隊成員方面，貝汀費爾德將擔任白登的白宮聯絡室主任，交接團隊顧問及發言人珍·莎奇(Jen Psaki)則將擔任白宮發言人；貝汀費爾德和莎奇都是歐巴馬政府團隊的成員。

「直接、真摯地與美國人溝通，是總統的最重要職務，這個團隊將被信任，肩負起白宮與人民聯繫的重責大任」；白登在聲明中表示，「這些幹練的溝通者將為工作帶來多元觀點，共享讓國家變得更好的使命。」

賀錦麗幕僚長的凱林‧珍-皮埃爾(Karine Jean-Pierre)將擔任白登的首席副發言人，白登競選聯盟通訊主任琵利‧托巴爾(Pili Tobar)則將出任白宮副通訊主任。

白登 白宮 美國

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