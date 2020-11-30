感恩節後 確診會狂飆 佛奇警告：防疫限制有必要延到聖誕假期

佛奇博士警告感恩節假期過後，染疫確診人數將會急遽升高。(美聯社)

感恩節假期結束，白宮抗疫小組成員、國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇 (Anthony Fauci)29日指出，美國新冠肺炎疫情 將邁入艱難時期，目前居高不下的染疫人數，近幾周將進一步飆高。他說：「我不想嚇到民眾，只想說現在採取防疫措施，還不會太晚」。佛奇指出，各地政府目前頒布的防疫規定，有必要延續到聖誕節假期。

白登疫情顧問團成員、傳染疾病醫師賽琳‧高德爾。( 取自紐約大學網站)

●白登疫情顧問：假期聚會後 恐因染疫住院

白登疫情顧問團成員、傳染疾病醫師賽琳‧高德爾(Celine Gounder)28日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問時則指出，遺憾的是，感恩節期間與親朋好友聚餐的某些民眾，接下來到了聖誕節或新年元旦假期時，將發現自己因為感染新冠病毒而住院，甚至住進加護病房。

高德爾說，曝露於新冠病毒之後最多14天內，會陸續出現各種症況，由此推算，感恩節過後的一周、兩周之間，就會出現確診案例增加，再過一、兩周之後，住院率將跟著上升，「然後又過一、兩周之後，死亡案例就會變多」。

公衛專家紛紛警告感恩節後，新冠疫情將爆發不可收拾。圖為疫情再加重，宣布宵禁的加州洛杉磯市住院率增加，一家醫院正救治新冠重症患者。(美聯社)

據約翰霍普金斯大學統計，截至11月29日晚間，全美新冠肺炎確診1337萬4162例、死亡26萬6838人。近來各地確診人數、染疫死亡人數都急速增加，醫院陷入醫護人員不足、病房容納爆滿的窘境。

在疫情持續擴大之際，儘管聯邦疾病防治中心(CDC)呼籲民眾避免出遊，但統計顯示感恩節假期前後，仍有900多萬人搭機。

佛奇29日接受國家廣播公司(NBC)「面對新聞界」(Meet the Pres)專訪時說，感恩節期間出遊的民眾，返家後應該提高警覺，要戴口罩以防傳播新冠病毒。

公衛專家紛紛警告感恩節後，新冠疫情將爆發不可收拾。圖為疫情再加重，宣布宵禁的加州洛杉磯市住院率增加，一家醫院正救治新冠重症患者。(美聯社)

●柏克斯：感恩節聚會後 最好接受病毒檢驗

同樣也是抗疫小組成員的柏克斯(Deborah Birx)29日受訪時也說，感恩節期間曾出遊，或參加大型聚會的民眾，應該假設本身已感染新冠病毒，未來幾天應該接受病毒檢測 。

她說：「我想某些民眾在感恩節期間可能犯下錯誤。如果你是年輕人，曾參加聚餐，應在五到十天內接受病毒檢測。你必須假定已染疫，如果沒戴口罩，不要接近祖父母、姑姑阿姨或其他長輩。」她表示，避免與其他共病症的民眾接觸，也是很重要的。

佛奇表示，接到來自不同州的衛生主管官員或同僚打電話徵詢，並提到疫情嚴重若讓醫療體系難以負荷，恐讓地方政府被迫再度祭出封鎖措施，如此發展令人憂心。他說，民眾應該做好個人抗疫行動，盡一己之力協助醫院系統減輕壓力，同時也避免新一波封鎖規定的出現。