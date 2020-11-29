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1張圖／紐約州單日確診逾6000人 陽性率接近4%

感恩節後…大學堵疫情 檢測擴大範圍、加快速度

編譯林梅婕╱綜合28日電
全美各大學都在計劃更嚴格的防疫措施，確保學生安全，校園無毒。圖為佛蒙特大學校園內的新冠檢測告示牌。(美聯社)
全美各大學都在計劃更嚴格的防疫措施，確保學生安全，校園無毒。圖為佛蒙特大學校園內的新冠檢測告示牌。(美聯社)

入秋後民眾從事室內活動的頻率逐漸增加，專家也不斷提醒社會大眾避免群聚，但這卻成為國內各大院校今年最大的挑戰；有些學校雖然成功開放校園一段時間，卻在確診人數上升後被迫關閉，其他學校則慎重考慮如何在感恩節連假後，讓學生安全地回到校園。

開放校園的學校除了調整檢測程序、使用新的篩檢方法，有些還計畫取消春假，避免學生在旅途過程中又再度暴露於感染風險之下；然而，無論校園規模大小為何，仍可能無法完全閃避疫情

佛蒙特州聖麥克大學(St. Michael's College)秋季學期靠著開學及之後每三周為學生進行一次病毒檢測，成功讓校園與疫情隔離長達兩個月；但10月中旬當地一些規模較小的學校也開始傳出疫情，許多文學院被迫關閉，僅以遠端教學授課。

聖麥克大學至11月確診人數從76人增加至約1400人，該校也預計春季學期開學後，將要求所有學生每周進行篩檢，並安排另一棟校舍專讓學生進行隔離。

波莫納加州州立理工大學(California Polytechnic State University)則計畫，由校方替學生進行唾液檢測，該校校長阿姆斯壯(Jeffrey Armstrong)表示，「檢測規模將以最快的速度擴大，我們的目標是在1月中達到每日4000件的數量。」

緬因州科爾比學院(Colby College)規劃為全校師生及工作人員安排，每兩周進行一次快速「抗原檢測」(antigen test)；該校也取消春假，改為在3月和4月分成兩段「迷你假期」。

全國獨立大學協會(National Association of Independent Colleges and Universities)執行長米斯帝克(Barbara Mistick)指出，許多學校仍要求學生在返校前就先接受檢測。

紐約州雪城大學(Syracuse University)雖然在秋季學期初曾短暫開放校園，但明年春季將保持遠端授課模式；全美大學聯盟(Association of American Colleges and Universities)執行長琳恩‧帕斯奎拉(Lynn Pasquerella)說：「愈來愈多的學校宣布欲維持遠端教學。」

檢測 疫情 篩檢

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