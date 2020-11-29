反疫苗論者串連逆襲 終結疫情添變數

反疫苗團體夥同陰謀論成員、鼓吹更多錯誤資訊並製造恐懼，不利當局施打疫苗的維護公衛措施。圖為今年10月在波士頓大批人士示威抗議政府要硬性規定孩童施打流感疫苗。(Getty Images)

新冠肺炎疫苗 分配注射在望，由於反注射疫苗運動越演越烈，讓新冠疫苗問世後，將面對另一個推廣的障礙。

華盛頓郵報(WP)報導，67歲的溫妮‧賀里森(Winnie Harrison)是育有四個孩子的教育界人士，她在第一個孩子30多年前接種麻疹、腮腺炎和德國麻疹疫苗出現不良反應後，不再相信疫苗。

起初她只是自己不信任疫苗，近年則與其他懷疑論者透過網路傳播反疫苗的訊息；在醫生看來，儼然形成不當資訊的傳播系統，阻礙遏止疫情 。

賀里森創立「康乃狄克疫苗權利聯盟」(Connecticut Vaccine Rights League)，她透過「臉書」(Facebook)粉絲專頁，與數萬名反疫苗活躍分子或名人，散播關於疫苗的不實資訊或迷因(meme)。

「我絕對不會打」；她受訪時說：「大多數人確診後痊癒，我不是輕忽它，這是真的，但疫苗也有問題。」

莫德納(Moderna)、輝瑞(Pfizer)和阿斯特捷利康(AstraZeneca)等藥廠先後公布數據，顯示他們研發的新冠肺炎疫苗效能極高。

隨著各大藥廠研發的疫苗漸趨成熟，專家及網路不實資訊研究者紛紛提出警告，大多由反對封鎖避疫的極右派人士倡導的反疫苗運動愈演愈烈，可能侵害美國人接種疫苗、終結疫情的努力。

他們呼籲衛生當局、醫院和藥廠投注更多公衛教育矯正不實資訊，為大眾建立對疫苗的信心，解釋疫苗可能拯救生命、重啟學校和企業，並讓美國回歸正常。

布萊根婦女醫院(Brigham and Women's Hospital)傳染病學專家比索拉·奧吉庫圖(Bisola Ojikutu)說：「研發與配送新冠病毒疫苗的努力，應該也要用來傳播訊息並接觸社區。」

打從疫情之初，便有許多有關新冠病毒源頭、症狀及療法的不實資訊和陰謀論，在網路上如野火般蔓延；反疫苗團體趁勢火上澆油，鼓吹更多錯誤資訊並製造恐懼，不利當局維護公衛措施。

網路政策研究機構「史丹佛網路觀測站」(Stanford Internet Observatory)研究主任芮妮‧迪瑞斯塔(Renee DiResta)說：「他們輕忽疫情，鼓勵人們別戴口罩，領導(訴求)解封(的)抗議活動，且視此為侵蝕人們對疫苗信心的大好機會。」該機構研究網路上的扭曲闡述，即所謂的「反疫苗人士」(anti-vaxxer)運動。

部分公衛專家呼籲民主黨總統當選人白登在他的新冠病毒抗疫小組中，納入不實資訊研究員，但這項努力在川普 總統任內難以推動，川普經常弱化疫情的危險，並在全國抗疫努力上增添政黨極化色彩；醫師和研究人員經常指稱川普為「不實資訊的超級傳播者」(disinformation super spreader)。