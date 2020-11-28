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聯合航空開始運送輝瑞疫苗 一批准就可分發接種

編譯盧炯燊／綜合27日電

輝瑞(Pfizer)藥廠生產的新冠疫苗目前仍待聯邦食品藥品監督管理局(FDA)審批，不過美國聯合航空公司（United Airlines）已開始向國內外多個地方運送疫苗，一俟疫苗正式批准後，即可馬上分發為所需群體接種。

川普總統表示，新冠疫苗最快可在12月初獲准使用，但初期只會為醫護及最脆弱的群體接種，為了配合及確保全球供應鏈的後勤工作，聯合航空已經開始運送疫苗到國內外的分發中心。

華爾街日報報導，輝瑞的分發計畫主要是從密西根州卡拉馬祖(Kalamazoo)及比利時皮爾斯(Puurs)的疫苗裝配中心，運送到威斯康辛州普萊森特普雷里(Pleasant Prairie)及德國卡爾斯魯厄(Karlsruhe)存儲，除了每天有數十班貨運飛機外，也有數百輛次卡車負責運送。

輝瑞拒絕對聯合航空的運送工作置評。

輝瑞上周已要求FDA授權其緊急使用與德國BioNTech SE合作開發的新冠疫苗，FDA已計畫在12月10日舉行由外部顧問組成的小組會議，協助審核輝瑞所提供的數據，屆時會投票決定是否在美國廣泛使用該疫苗。

與傳統疫苗的推出不同，輝瑞繞過分銷批發商而自行分發，其中一直為輝瑞分銷藥物及疫苗的麥凱森公司(McKesson Corp. )，現已由聯邦政府安排分銷其他新冠疫苗。

聯邦航空管理局(FAA)表示全力支持首批大規模疫苗供應工作，在27日的聲明中表示，它正全力支持「首次大規模空運疫苗」工作，並與有關航空公司合作安全運送新冠疫苗。FAA同時表示，聯合航空也計畫在布魯塞爾國際機場與芝加哥歐海爾國際機場之間，展開包機貨運以支持疫苗的分發。

基於運送所需，聯合航空要求允許額外攜帶更多乾冰，確保足夠低溫防止輝瑞疫苗變質。FAA已允許聯航每次飛行中攜帶1萬5000磅乾冰，即通常允許量的五倍；一般而言，飛機對攜帶乾冰有限制，防止洩漏二氧化碳。

輝瑞也設計了手提箱大小的盒子，裡面裝有乾冰，以保持足夠的低溫，從而可以更快地運送疫苗。

除了輝瑞，另一家藥廠Moderna Inc.也希望在12月初之前獲得FDA批准其新冠疫苗。若獲批准，意味著會有兩種疫苗供大約2000萬美國人接種。

目前聯邦疾病防治中心(CDC)已與各州免疫官員商討，以確定在每個州都有合適地方存儲疫苗。

其他貨運和客運航空公司，包括美國航空、聯邦快遞(FedEx)及DHL國際也為運送疫苗做好準備。

疫苗 美國 FDA

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