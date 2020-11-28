紐時揭露：美提7條件數小時後 川普逕自宣布退出世衛

美國 駐日內瓦聯合國總部大使布倫博格(Andrew Bremberg)5月底親手向世界衛生組織(WHO)遞出七大條件，企圖修補美國與世衛 的關係，條件中甚至包括要求世衛派團到台灣研究台灣成功抗疫的做法；但數小時後，川普 總統逕自在白宮外宣布美國退出世衛，外交官和世衛秘書長事前均不知情。

紐約時報報導，如果川普以為世衛秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)會因此屈服於壓力，便大錯特錯，根據美國與西方官員表示，譚德塞拒絕妥協或討價還價；最後川普便「兌現承諾」，退出美國半世紀前協助成立的衛生組織。

雖然當時川普政府提出的要求已無用，但不難看出美國對世衛感到挫折以及川普的個人怨言；總統當選人白登似乎準備重新加入世衛，但白登將承繼與世衛破碎的關係，並盡快決定如何改革這個連支持者都認為急需改變的組織。

根據紐時報導，美國5月底清單列出七個條件：一、調查新冠病毒源頭與世衛如何處理新冠疫情；二、譚德塞呼籲中國提供活病毒樣本並停止審查中國醫師與記者；三、譚德塞承認各國在疫情間限制出遊為正確行動；四、世衛派團到台灣研究成功防疫；五、預先批准新冠藥物與疫苗；六、國家資助比率反映於世衛代表人員、七、支持七大工業國提出的改變。

外交官和資深衛生官員表示，美國政府的清單要求合理，本來大可透過正常管道輕鬆協商；不過紐時報導，其中也有政治敏感的內容。專家表示，譚德塞企圖避開疫情譴責又面臨川普揚言退出世衛，不難理解他選擇不協商的原因。

全球衛生法教授、世衛長期顧問高斯丁(Lawrence Gostin)看過美國要求清單，他表示：「那不是協商，而是勒索。」

國務院並未直接回應其建議條款，但表示美國出於好意呼籲世衛需盡快改變，世衛並未對此評論；布倫博格在聲明中指出：「在世衛領導有機會重建部分重要會員國對其信心的關鍵時刻，它選擇相反的道路，顯示其不夠獨立於中國共產黨。」

紐時報導，雖然不清楚川普尋求的確切改變為何，但最後清單出自白宮、國務院與衛生部的討論；西方外交官表示，布倫博格在日內瓦與歐洲盟友討論，這些盟友希望阻止川普退出世衛。