白登擬聘10萬新冠追蹤員恐難行 「一碗麵看清一條麵」

總統當選人白登擬在上任後聘請10萬公共衛生員追蹤新冠病毒傳播狀況，以對抗日益惡化的疫情。(路透)

總統當選人白登 有關對抗疫情 的競選政見當中，包括了聘請10萬公共衛生員追蹤新冠病毒傳播狀況；然而，雖然各界普遍贊成應該採取積極行動讓疫情畫下句點，但在確診案例一路走高、國會出現兩黨對立的大環境條件之下，白登計畫恐將滯礙難行。

就算未來新冠疫苗問世，「接觸史追蹤」仍是抗疫行動重要環節，因為並非所有民眾都能施打疫苗，全美各地還是會零星爆發傳染疫情；而迅速確認哪些民眾曾經曝露於病毒之下，有助於掌握疫情熱點最新資訊，立即祭出因應措施阻斷病毒傳播。

美國 爆發疫情前，各州與地方政府衛生主管機關所列的傳染疾病接觸史追蹤員，合計不到2000人；今年夏天各地衛生機關雖然擴大招兵買馬，在疫情不斷擴大的同時，人手還是嚴重不足。

如果要由聯邦政府出面，打造一支雄厚的傳染病追蹤員大軍，耗資將以數十億計算，時間點上則可能來不及控制眼前這波疫情。

白登疫情顧問團成員之一、傳染疾病醫師賽琳‧高德爾(Celine Gounder)比喻說，「要看清一碗義大利麵裡單獨一條麵條的來龍去脈，根本是不可能的任務」，但某種程度的接觸史追蹤還是有必要，用意不在於了解特定民眾的染疫狀況，而是進一步探究病毒如何在社區裡擴散，以便做為擬定政策的參考。

「Politico新聞網站」報導，白登競選團隊公衛顧問、前衛生部助理部長妮蔻‧勞瑞(Nicole Lurie)指出，接觸史追蹤員能發揮最佳效果的情境，是在病毒沒有迅速傳播時，但現在美國已經出現病毒快迅傳播；她表示，必須先讓疫情降低，接觸史追蹤的工作才能發揮效果。

報導指出，白登政見提出的10萬名公共衛生員計畫需要36億預算，在國會可能會陷入僵局，共和黨若掌握參院多數，可能不願對各州、地方政府衛生部門提供進一步抗疫補助，也不支持聯邦政府在抗疫行動當中扮演更多角色。

白登盟友、民主黨德拉瓦州聯邦參議員昆斯(Chris Coons)先前提出草案，內容與白登競選政見的接觸史追蹤員全國計畫類似，但提出迄今未獲任何共和黨參議員支持。