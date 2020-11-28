CDC下周二決定施打疫苗排序 醫護料列第一順位

聯邦疾病防治中心顧問將於下周二投票決定新冠疫苗優先順序，全國各家醫院則競相為醫護爭取疫苗率先接種。圖為西雅圖一處醫院為志願者打實驗性疫苗。(美聯社)

美國 疾病防治中心(CDC )免疫防治諮詢委員會(Advisory Committee for Immunization Practices)的科學家與公共衛生專家，預計下周二將在緊急會議上投票表決，確認新冠疫苗 獲得緊急授權後，民眾接受施打的優先順序為何。

有線電視新聞網(CNN)報導，一般預料，疾管局顧問專家將把醫護人員排在第一優先順位，住在養老院的老年人由於感染新冠病毒風險極高，也可能被列為優先考量。

報導指出，根據CDC文件紀錄，諮詢委員會成員將在會中討論哪些民眾應該納入施打疫苗第一順位，以及這個族群排在第一優先的臨床醫學考量為何。另外，顧問群也將討論疫苗配送後的安全監控如何落實。

輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)藥廠各自研發的新冠疫苗都在臨床實驗中傳出佳音，預防病毒效果良好，這兩種疫苗目前都在等候聯邦食品及藥物管理局(FDA)核准；食品及藥物管理局下一次開會時間是12月10日。

如果一切順利，輝瑞疫苗最快下個月就能獲得核准，莫德納疫苗可望緊接著核准通過。全美各地大型醫療體系目前正抓緊機會，爭取讓旗下醫護人員率先施打疫苗。不過，醫護人員究竟將取得哪一種疫苗，獲得疫苗數量會有多少以及疫苗何時運抵，目前都仍未確定。

聯邦衛生主管官員之前表示，醫護人員及染疫風險較高的老年人，都應該首先施打疫苗。然而，全美醫護人員高達2100萬人，第一批出爐的疫苗恐怕數量不夠讓所有醫護人員同時施打。疫苗有限的情況下，各地醫院被迫為醫護人員分類，其中涉及了複雜的制度問題，各州狀況也各不相同。

明尼蘇達州的雅林納健康醫院系統(Allina Health System)在明州、威斯康辛州與患者有直接接觸的員工共計1萬5600人，但疫苗問世初期卻只能分配到3000劑至4000劑之間的疫苗。院方的計畫是，將以與染疫患者有直接互動的工作人員為優先施打對象。