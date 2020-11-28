新聞眼／台駐外館處接連爆發疫情 螺絲掉滿地？

外館接連爆發疫情 ，華府的駐美處日增九人確診，疫調還沒有初步結果，身處疫情一度最為嚴峻的紐約經文處副處長稱「疫情是個人感受」，不知今夕是何夕；自稱是外館人員後盾的外交部長吳釗燮，晚間深情長文勉勵外館人員，難掩各地館處人員紛紛確診的尷尬。面對疫情的散漫，外交部從上到下螺絲掉滿地。

美國疫情嚴峻不容忽視，世界各國也隱隱有復發之勢，這些數字天天占滿新聞版面，難道吳釗燮不清楚？從確診館處慢半拍就可知道，外交部並未事先沙盤推演，疫情爆發的應對流程；部長發文，不說明館處防疫計畫是否全面升級，光是加油打氣，是要安誰的心？

外交部的作法還停留在第一時間公布哪個館處確診，並宣布調整領務作業，然後呢？作為主管機關，外交部從未說明感染源、感染途徑與後續應對計畫。

有沒有外館成為疫情傳播點？洽公民眾和館處人員健康如何保障？館處能否在控制內部感染風險下運作？是人命關天的問題。

各國狀況不同，因地制宜採取防疫對策固然較具彈性；主管機關沒盯緊，就會發生紐約經文處和駐美處的狀況，紐約經文處副處長說「疫情是個人感受」，實際上20日當天紐約市 就有5477人確診，本月1日確診人數呢？2259人。疫情攀升之快，還瞎扯個人感受，已非白目，而是無知。

紐約27日確診人數超過8100人，創下4月中旬以來新高，打臉的又是誰？

面對疫情無知，面對工作，卻暗示員工「有工作就該感恩」、「怕的話可以離職」，這等施恩倨傲跟職場霸凌有何兩樣？紐約經文處默認爭議談話的同時，以「誤解」搪塞，這種死不認錯的態度，只怕後續先到的不是疫情，是秋後算帳。

直接回答問題，是很重要的一步，比起紐約經文處，駐美代表蕭美琴一一答覆記者提問，說明最新狀況，可茲肯定。然而，駐美處所有外館人員將全面接受核酸檢測，狀況還在發展。

駐美處上月21日出現首例確診，本月擴大篩檢感染人數暴增，已有近十分之一確診，有一級主管染疫，蕭美琴未確診也得隔離觀察。

感恩節過後，美國預計還有一波確診高峰，若不幸接下來有更高層或更多人確診，如何應對？誰該負責？

直到目前，駐美處無法排除內部感染的可能性，說不出隔離觀察人數多寡，也沒宣布是否防疫升級，全員在家上班；蕭美琴在推特發文，居家隔離工作首日曬貓照，更顯諷刺。

館處人員工作壓力大、替代性低，但凡有人確診，只能內部員工自己分擔業務，也不見得能在最短時間獲得專業醫療資源協助。比起台灣 豐沛醫療資源，館處的確診是不可承受之重。否則蕭美琴何需回頭向台灣CDC諮詢建議？

新冠肺炎一周年，台灣政府將「防疫有成、口罩外交」朗朗上口，台灣可以幫忙的同時，恐怕台灣得先幫自己的忙，請部長幫幫大家的忙。