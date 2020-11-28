紐約經文處爆疫情前 副處長曾說：疫情是個人感受

社團人士此前向紐約的醫院捐贈口罩等醫療防護物資，駐紐約台北經文處副處長張俊裕(右三)也到場。(本報檔案照)

駐紐約 台北經濟文化辦事處26日也傳新冠疫情 。本報接獲爆料，駐紐約經文處副處長張俊裕20日在內部會議拒絕輪班，還對雇員多次表示，經文處完全遵照當地法令，「疫情是個人感受」，現在外面很多人減薪裁員，大家還有工作可以做，似乎在暗示「否則不要做」；因為他也舉例「第一線醫護受不了壓力也是離職。」

駐紐約經文處27日回應指出，在疫情期間均遵守州府指令，近日疫情再起，加強各項防疫 、開辦領務預約服務、員工彈性上下班、設置關懷小組及落實自主健康管理等措施外，並完成人員分組分流作業準備，以便隨時配合當地政府主管機關公布的疫情資訊及防疫規範，採取因應措施，以確保雇員健康。

對於20日的內部會議，經文處表示，當天由張俊裕與雇員代表舉行說明會、聽取意見，使相關措施更加完善，並開放員工提供相關資訊，以進一步決定啟動分組上班的最適當時間點，與會者多認為該做法公開透明，其中也有若干雇員的建議被採納執行。

駐紐約經文處約有80名工作人員，職員和雇員分占一半左右，春季紐約疫情最為嚴峻之際，州政府下令居家避役，所有人在家遠距辦公，後來陸續解封，經文處安排職員和雇員陸續回辦公室上班；7月6日至今，都是全員到辦公室上班。

秋天疫情再起，各地確診人數和住院人數雙雙增加的狀況下，據了解，雇員10月起陸續建議輪班工作，避免染疫，但這些僅止於「紙上作業」，從來沒有實現，直到本月20日，駐紐約經文處舉行內部會議，張俊裕和另一位副處長楊光彬都有參加，這是疫情再起以來首次面對面討論防疫措施。

據了解，張俊裕在會中反覆強調一切都是遵照州政府規定，沒有違法，事實上，該會議超過15人參加，超過了州政府的「10人聚會上限」。

張俊裕在會中強調遵照法令，說疫情是個人感受，並不回應輪班要求，還暗示「現在有工作做就該感激」，他舉例「第一線醫護受不了壓力也是離職。」

在這場會議結束後，26日就傳出雇員確診，駐紐約經文處27日凌晨緊急發送輪班表，宣布隔天起分兩班輪流到辦公室工作。

有員工向本報反映，所謂駐紐約經文處持續實施輪班，不是事實，7月初起全體上班直到本月27日，在這段期間的輪班只有「紙上作業」討論。

另外，在雇員確診後，駐紐約經文處只要求接觸者居家隔離觀察，也沒積極安排接受病毒檢測，掌握疫情全貌；辦公室區域也是在27日才進行消毒。

不具名經文處員工表示，紐約在7月解封後至今，多數人洽公都採取遠端作業，實際到班後，多數時間還是跟同事接觸，少有外來民眾洽公；但通勤的染疫風險高，雖然美國鼓勵民眾戴口罩，有些人不是沒戴，就是露出鼻子，這些都是隱性的防疫破口，加上全員在辦公室內長時間相處工作，造成另一波感染風險，不少員工私下討論不解到班工作的必要性，駐紐約經文處只是強調依法行事。

對於駐外館處輪番爆發疫情，目前已有11國駐外館處有工作人員確診，外交部長吳釗燮台灣時間27日在外交部臉書貼出一封信給外館人員及全體國人。

吳釗燮表示，得知外交人員確診或必須隔離的消息，他做為部長，心情比大家更沉重，在防疫上外交部本部是外館人員的後盾，他希望海內外國人這段時間能多體諒，也可以不吝幫各地的外館人員打氣。