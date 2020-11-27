單日暴增18.5萬例 感恩節後新冠病歿恐翻倍 美國最黑暗日子到了

感恩假期前後，新冠疫情加倍肆虐擴散，各州都加強防疫措施。圖為加州洛杉磯一家醫院醫務人員正在搶救一位新冠患者。(美聯社)

川普總統26日表示下周開始全美配送新冠肺炎疫苗 ，首先將先配送給第一線的醫護救援人員和高風險者；在新冠疫情 捲土而來，壟罩肆虐下，全美26日度過灰暗感恩節，過去一周新增確診創新高，住院病患人數亦連17天打破紀錄；公衛專家警告，未來十天新增染疫死亡人數恐翻倍，恐見現代美國 醫療史最黑暗日子。

●川普：下周起配送疫苗 一線醫護、年長者優先接種

路透報導，川普總統26日感恩節透過視訊對駐外美軍談話，他表示下周與下下周起將開始配送新冠疫苗，第一線工作者、醫護人員和年長者將優先接種。

川普總統26日稍早表示，新冠疫苗最快下周就可送全國各州，供民眾施打。(美聯社)

下月10日，聯邦食藥局將審查輝瑞廠申請要求緊急授權使用新冠疫苗。輝瑞與BioNTech研發成功新冠疫苗的保護率可達90%。

隨著感恩節及聖誕節來相繼來臨，全美各州的新冠疫情有日益擴散，甚至失控情況。

根據約翰霍普金斯大學統計，截至26日晚間，全球新冠肺炎確診6086萬169例，死亡142萬9733人，美國確診1287萬9864例，死亡26萬3413人。

●疫情全面失控 醫院瀕臨無法負荷

美國新冠肺炎確診人數屢創新高，截至25日過去一周平均單日新增確診逾17萬6000例，過去一周平均單日新增死亡1658例。

根據華盛頓郵報(WP)統計，美國新冠肺炎25日新增確診逾18萬5000例，此為7月疫情高峰的兩倍以上；雖然可能是擴大檢測所致，但新增確診速度仍遠大於疫情初期。

紐約時報統計則顯示，美國25日單日新冠病歿新增2313人，為5月6日以來單日最高。

●感恩節仍有數百萬人出遊 恐成超級傳播之母

根據新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)統計，全美26日共有9萬481名新冠住院病患，連續第17天打破紀錄，許多醫療中心警告醫院瀕臨負荷能力上限。

雖然聯邦疾病防治中心(CDC)上周建議美國人取消感恩節旅遊以免疫情擴散，但根據新民調，數百萬人仍照舊出遊；公衛專家表示，假期季恐成美國「一切超級傳播事件之母」。

●未來十天 單日恐增4000人病亡

喬治華盛頓大學(George Washington University)醫學院教授雷尼爾(Jonathan Reiner)25日預測，美國未來十天新冠死亡率將翻倍，每天恐新增4000人病歿。

休士頓聯合紀念醫療中心(United Memorial Medical Center)主任瓦倫(Joseph Varon)25日表示，因疫情關係他已連續工作251天，他預計感恩節後，新冠確診和住院人數將再次衝高，「我擔心如果我們未來六至12天沒正確防疫，美國將看到近代美國史上最黑暗的日子。」

加州26日在過去24小時新冠確診暴增17%、1萬5329例，過去五天有三天新增確診數字為該州最高紀錄。

感恩假期前後，新冠疫情加倍肆虐擴散，各州都加強防疫措施。各地新冠檢測都大排長龍。(美聯社)

中西部部分地區新冠確診新增案例雖開始緩和，卻被西南部沿岸地區新一波疫情抵銷，後者地方官員連忙實施新防疫禁令。

德拉瓦州、俄亥俄州、緬因州和亞利桑納州多地的單周新增確診創新高；賓州與阿肯色州26日新增確診亦寫下單日紀錄；中西部等地的新增新冠病歿人數持續攀升，伊利諾州過去一周新增逾900例，印第安納州、俄亥俄州和威斯康辛州分別新增逾400例。