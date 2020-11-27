感恩節談話 白登感謝醫護、勞工 川普致敬軍人

總統當選人白登與吉兒夫婦26日發表感恩節感言與視頻，表示在家鄉德拉瓦州靜過佳節。(取材自推特)

川普 總統與總統當選人白登 過感恩節的方式各不相同，兩人也都發表談話。川普26日一早便前往離白宮 車程不遠的維吉尼亞州史特林(Sterling)川普全國高爾夫球俱樂部(Trump National Golf Club)，返回白宮後與軍方代表視訊談話，晚間則與第一夫人梅蘭妮亞‧川普、兒子巴倫‧川普(Barron Trump)吃團圓飯。

白登與妻子吉兒.白登(Jill Biden )則在德拉瓦州雷賀柏斯海灘(Rehoboth Beach)渡假小屋，與女兒艾希莉‧白登(Ashley Biden)及女婿克雷恩(Howard Krein)一起過節。

白登在感恩節談話影片中說，今年受到疫情影響，原本人數眾多的大家族，成員各自分開過節。白登在聲明中指出，與其他美國家庭一樣，他與家人在感恩節最重要的傳統，就是回顧有哪些值得感恩的人事物。

白登也說，感謝疫情期間在第一線堅守崗位的第一線勞工、醫護人員、不眠不休研究病毒的科學家、為學生遠距上課的老師以及同時忙著工作與照顧孩子的家長們。

2019年感恩節，川普突然造訪阿富汗美軍基地慰勞美國駐軍，還為官兵親自打菜。川普上台以來，幾乎每年感恩節假期都會前往被喻為「冬季白宮」的佛州棕櫚灘(Palm Beach)私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)，但今年川普則打破慣例，留在華府。

川普在25日發表的感恩節年度談話中說：「在這個心懷感激的季節，我們不能忘記那些不能與家人一起過節的人，其中包括軍隊裡英勇的美國愛國者，在本土及海外悍衛著不可侵犯的自由。」

白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)25日對福斯新聞網表示，川普改變計畫不前往佛州過節而留在華府，是因為「努力工作」，要處理疫情等事務。

川普感恩節的推特發文，仍然不改砲火四射本色，包括批評美式足球聯盟NFL球員在感恩節球賽國歌演奏時單膝下跪以示抗議。川普推文寫道：「不必了，謝謝！」

在另一則推文中，川普寫道：「剛剛看了開票統計表，白登不可能拿到8000萬票！這是一場百分之百被人動了手腳的選舉。」這則推文則被推特加註警語寫道「指稱選舉舞弊的說詞引起疑慮」。