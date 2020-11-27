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川普不死心 搞「殭屍訴訟」意不在勝訴？

感恩節機場全是人 旅客感嘆：昔怕墜機今怕染疫

編譯潘勛／綜合26日電
新冠疫情下的感恩節假期飛行，不怕墜機，反而怕染上病毒。(美聯社)
新冠疫情下的感恩節假期飛行，不怕墜機，反而怕染上病毒。(美聯社)

感恩節假期開始，民眾返搭機返鄉過節，各機場出現人潮，不少人並未遵守公衛單位戴口罩、保持社交距離的建議，值此新冠確診及病故案例大增之際，不少人感嘆以往搭機最怕碰到墜機，而今卻是害怕感染到新冠病毒，危及自己與親友的健康。

美聯社26日報導，19歲的莉莉‧羅伯茨(Lily Roberts)先在洛杉磯國際機場接受新冠檢測，再開車返回北加州馬林郡(Marin County)老家，她表示自己沒染疫所以不擔心，但為了父母，所以確實遵守公衛防疫措施，接受檢測，不想把病毒帶回家。

感恩節交通出行向來有樂有苦，但今年特別麻煩，旅客得在人群中穿梭。23歲的列茜‧卡山諾(Lexi Cusano)表示，自己由邁阿密市想回康乃狄克州哈特福市，在機場場站碰到很多距離保持不夠的人，有些人沒戴口罩或者戴得不妥當。

卡山諾表示，人潮太多，走路時要保持相距六呎而不碰到其他人，實在不可能；在飛機上也沒更安全，很多人沒戴口罩就與人攀談，或者由座位起身去上廁所，值此時刻真有點荒唐。

卡山諾表示，通常人們搭乘機主要憂慮的是會不會碰到墜機事故，可是在今天，最怕的是密閉機艙裡循還的就是那些空氣，有人很不負責任，而讓別人感染到新冠肺炎。

為了過感恩節，數百萬人不顧好些州公衛及民選官員的警告、懇求，搭機或開車上道，而沒待在家中，或者減少過節聚會的人數。

大多數感染新冠病毒的人出現輕微到中等的症狀，如發燒及咳嗽，二到三個星期後痊癒；但是另些人，特別是老者或健康不良的人，感染新冠病毒會引發重大問題如肺炎乃至死亡。

新冠疫情下的感恩節假期飛行，不怕墜機，反而怕染上病毒。(美聯社)
新冠疫情下的感恩節假期飛行，不怕墜機，反而怕染上病毒。(美聯社)

機場 檢測 墜機

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