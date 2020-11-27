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感恩節變調…多了疫情少了家人 有的直接取消團圓

記者胡玉立／綜合報導
嚴重新冠疫情下的感恩節變調，人們都學著去適應。在紐約州的薇薇安·扎亞斯(左)在感恩節26日當晚的家庭感恩聚餐上，右手握著母親生前使用的助走杖，母親的座椅是空的。她的母親今年4月在養老院罹患新冠後病逝。(美聯社)
嚴重新冠疫情下的感恩節變調，人們都學著去適應。在紐約州的薇薇安·扎亞斯(左)在感恩節26日當晚的家庭感恩聚餐上，右手握著母親生前使用的助走杖，母親的座椅是空的。她的母親今年4月在養老院罹患新冠後病逝。(美聯社)

在不斷惡化的疫情下，全國各地民眾被迫面對一個變調的感恩節假期。在許多個月的磨難之後，往年的盛宴不再，有的家庭因失去親人縮小慶祝規模、有的家庭因疫情更加嚴重，直接取消團圓。

住在紐約Deer Park的薇薇安·扎亞斯(Vivian Zayas)說：「這是個痛苦的感恩節，我不知道該不該慶祝。大家特別感到寂寞。」

扎亞斯78歲的母親安娜·馬丁內斯(Ana Martinez)4月1日染上新冠肺炎，不幸過世。全家人在感恩節按照母親遺留下來的傳統，吃火雞配米飯和豆子。但他們把母親的餐桌座位撤下，換上她的助行器，藉此紀念她的離世。

今年，電子通訊產品可以連通Zoom和FaceTime，成了無數家庭的感恩節餐桌上不可或缺的設備，聯繫和不想旅行的家人。很少有志工到社區大眾廚房幫忙。猶他州的衛生部門特別為無法出門採買的染疫居民送上感恩節餐點。紐約一家養老院則為無力過節的家庭和居民，提供探訪服務。

紐約Riverdale「希伯來人之家」(Hebrew Home)養老院居民、高齡85歲的克拉科夫斯基(Harriet Krakowsky)因為疫情，失去了很多鄰居和朋友；他想起過去幾年的感恩節慶祝活動，感慨地說：「這些節日讓日子更難過了。我哭泣，但也努力走了過來，人生必須繼續。」

在堪薩斯城郊區，當護士的傑西卡·弗朗茲(Jessica Franz)，她的婆婆伊蓮·弗朗茲(Elaine Franz)11月10日死於新冠肺炎，只差一天就要過78歲生日。伊蓮生前年年都會為孩子和孫子們擺出長桌好好慶祝感恩節。如果按往例，傑西卡的同事也會帶些食物來一起分享，但今年，什麼活動都沒有。

在猶他州奧格登(Ogden)，梅森內特(Evelyn Maysonet)24日上午打開家門，看到門口有一大盒裝滿罐頭食品、甜點和火雞的箱子。她和丈夫及兒子三個人最近因為病毒檢測都呈陽性，只能在家隔離，全都不能出去買雜貨。他們很開心收到衛生部門送來的餐點，也很珍惜仍有機會享受人生最重要的事物。

梅森內特說：「只要還活著、還有一口氣在，就該與家人一起把生命過得更精采。」

在堪薩斯城當護士的傑西卡·弗朗茲，展示手機上婆婆伊蓮·弗朗茲的照片。弗朗茲剛在1...
在堪薩斯城當護士的傑西卡·弗朗茲，展示手機上婆婆伊蓮·弗朗茲的照片。弗朗茲剛在11月病逝於新冠肺炎。(美聯社)
高齡85歲的克拉科夫斯基 因為疫情，失去了很多鄰居和朋友；他想起過去幾年的感恩節...
高齡85歲的克拉科夫斯基 因為疫情，失去了很多鄰居和朋友；他想起過去幾年的感恩節慶祝活動，非常難過。(美聯社)

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