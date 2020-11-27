校園重寫感恩節歷史 著重清教徒對原住民迫害

各校最近開始重寫原住民受到迫害的歷史，讓學生們對感恩節有不同的認知。圖為紐約市幼稚園學生打扮成原住民和清教徒，感恩節前一天共享午餐。(Getty Images)

西方人看待感恩節就有如華人過中秋，為了感恩原住民當年協助清教徒度過寒冬，每年感恩節不僅是家人團圓、豐盛宴客的大日子，更象徵傳統文化的重要價值；然而，近年掀起種族歧視 反省思維的浪潮，學生們逐漸認識過去國家對原住民造成的傷害與衝突，顛覆以往對感恩節的既定印象。

受到國家系統性歧視的啟發，各校最近開始重寫原住民受到迫害的歷史，讓學生們對感恩節有不同的認知，不再以裝扮成清教徒的樣子為樂，而是深刻體悟過去那段殘忍又可恥的歷史。

然而，1621年那段清教徒為豐收連續歡慶三天的史實並沒有讓學生們遺忘；由於那年冬天新移民在美洲新大陸面臨飢寒交迫的困境，獲得原住民的協助才得以生存；而新增的教材內容納入更多爾後清教徒與原住民多年下來的衝突。

麻州 鱈魚角(Cape Cod)一名語言藝術的教師蘇姍娜‧瑞米拉德(Susannah Remillard)發現，六年級生對於當年參加豐收歡慶的萬帕諾亞格(Wampanoag)原住民部族的了解，遠遠不及於清教徒：「過去我們一直帶殖民者的角度在教授歷史，但現在我們有機會跳脫框架去思考，這樣的觀點是否會對學生造成傷害，又或是我們能提出更好的辦法。」

波士頓附近的阿靈頓公立學校，學生們在歷年的感恩節習慣打扮成當年殖民者的樣子，到2018年卻被列為禁忌；該校也逐漸修改關於感恩節的課綱內容，希望學生們對一起住在這片土地上的原住民有更多了解。

儘管如此，許多提倡原住民教育 的運動人士認為仍有許多進步的空間，而且教學內容的轉換有些緩慢和參差不齊，加上還是很多學校希望保持感恩節傳統，讓學生們穿戴當年殖民者的裝扮，使推廣運動更加困難。

原住民國家博物館中，負責提倡國民教育的組織Native Knowledge 360經理舒普曼(Ed Schupman)說：「這股進步力量正持續前進，改變仍勢在必行。」