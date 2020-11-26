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疫情加劇性別不平等 沒支薪家務婦女一肩扛

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因疫情導致運動量減少？ 世衛：這不是藉口

中央社／日內瓦25日綜合外電報導
2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐全球，許多人因封城措施宅在家，不過世界衛生組織今天說，疫情不是運動量不足的藉口，並說甚至疫情爆發前，很多人就太少運動。示意圖／Ingimage
2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐全球，許多人因封城措施宅在家，不過世界衛生組織今天說，疫情不是運動量不足的藉口，並說甚至疫情爆發前，很多人就太少運動。示意圖／Ingimage

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐全球，許多人因封城措施宅在家，不過世界衛生組織今天說，疫情不是運動量不足的藉口，並說甚至疫情爆發前，很多人就太少運動。

法新社報導，世衛組織（WHO）發布的運動指南更新強調，運動對於身體與心理健康非常重要，而久坐不起可能會導致嚴重的不良後果。

世衛組織健康系統和創新事務處處長柯雷屈（Rudiger Krech）表示：「WHO呼籲，疫情期間大家要持續保持運動，若我們不維持運動，我們將面臨久坐不起所造成的另個疾病大流行風險。」

究竟2019冠狀病毒疾病疫情對於運動造成那些的影響，目前仍未有確切的統計數據，但是封城、移動管制和健身房歇業等措施，顯然已迫使許多人宅在家，而打亂了規律運動與日常健身。

不過數據顯示，即使疫情爆發前，絕大多數年輕人與許多成年人就缺乏運動，令人憂心。

路透社報導，世衛發布的健康指南更新指出，所有成年人每週應該做劇烈運動至少150分鐘，這在疫情肆虐之際對於身體與心理健康尤其重要。這是世衛10年來發布的首份運動指南。

運動指南更新另建議，兒童與青少年每天應平均運動一小時，並限制坐在電子產品螢幕前的時間。

世衛並表示，為了預防疾病和延年益壽，不分男女老幼必須運動以彌補久坐不起，另發起「每一動都算數」（Every Move Counts）的運動。

世界衛生組織促進健康部門的身體活動方案負責人布爾（Fiona Bull）表示：「這些指南強調，疫情期間許多人正經歷施行於全球的防疫禁令，而每天保持運動不僅對身體有益，也有助於心理健康。」

疫情 世衛 健身

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