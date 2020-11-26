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每38秒1人染疫亡！ 美國連續兩周 確診都增逾百萬例

掌握接觸者愈來愈難 聯邦縮減追蹤範圍

編譯林梅婕／綜合25日電
儘管公衛專家呼籲大家感恩節假期，應待在家中，減少外出遠行與大型餐聚，但仍有數以百萬計的旅客搭機或乘車出行。圖為25日紐約市拉瓜地亞機場內的新冠疫防措施看板文宣。(美聯社)
儘管公衛專家呼籲大家感恩節假期，應待在家中，減少外出遠行與大型餐聚，但仍有數以百萬計的旅客搭機或乘車出行。圖為25日紐約市拉瓜地亞機場內的新冠疫防措施看板文宣。(美聯社)

國內疫情持續升溫，各州確診人數不斷攀升，也使染疫者接觸名單追蹤的難度增加；過去餐廳和超市等人群聚集的地方，都是當局進行追蹤染疫者接觸對象時鎖定的目標，但這般規模已經逐漸壓垮追蹤系統，迫使聯邦政府與地方官員縮減範圍，有些地區甚至不得已必須全面放棄。

追蹤清單一直是當局掌握病毒傳播的關鍵，確診民眾一般在48小時內會收到經過訓練的官方人員來電，詳細詢問曾與其接觸過的人；當官方人員掌握追蹤名單後，會對一一通知所有人，要求他們進行病毒檢測及居家隔離。

然而，過去兩周全國新增確診病例多達200萬件，共有42州染疫人數持續增加，而公衛人員也面對艱難的抉擇；在新增病例如此快速成長的情況下，他們認知到追蹤名單對於病毒傳播的控制已經不再有效。

聯邦疾病防治中心(CDC)23日釋出最新的防疫守則指出，公衛人員只需要針對六天內被確診的病患進行接觸者名單追蹤，尤其是感染風險最高的族群，不需再去追蹤已經感染超過14天的患者。

緬因州公衛當局主管夏阿(Nirav D. Shah)表示，官方人員只會對確診病患進行一次性的追蹤，而並非在染疫的過程中，持續檢查他們是否確實執行隔離；夏阿說：「很不幸的，病毒傳播的速度比人為部屬快太多了。」

新罕布夏州上周宣布僅對特定大型傳染事件、高齡及少數族群等染疫風險較高的患者進行接觸者追蹤；明尼蘇達州艾塔斯卡郡(Itasca County)更是在本月完全放棄接觸者追蹤，官方人員表示：「如果你和人群接觸，請直接假設每個人都染疫了。」

儘管如此，仍有公衛專家認為接觸者追蹤能找出感染者，並有效鎖定感染區域；約翰霍普金斯大學彭博衛生學院副教授瓦森(Crystal Watson)說：「追蹤名單仍可以中斷傳染、拯救生命，因為感染者做好居家隔離就能減少病例發生。」

聯邦疾病防治中心 新罕布夏州 檢測

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